ГФС раскрыла схему по незаконной продаже быттехники на 173 млн (фото)

В рамках спецоперации у неназванной "известной сети магазинов" изъяли товарно-материальных ценностей общей стоимостью на 173 млн гривен.

Операция была проведена в Киеве, сообщает пресс-служба ГФС.

Суть схемы заключалась в том, что в известной сети магазинов розничной торговли велась двойная бухгалтерия в налоговом и бухгалтерском учете. Это позволило уйти от налогообложения в особо крупных размерах.

По словам и.о. Главы фискальной службы Дмитрия Сосновича, во время санкционированных обысков офисных и складских помещений правоохранители изъяли документы, а также товарно-материальные ценности на сумму приблизительно 173 млн гривен.

[ + – ] Фото: Пресс-служба ГФС [ + – ] Фото: Пресс-служба ГФС

Теперь суд должен решить налагать ли на изъятые товары арест.

Ранее в ГФС заявляли, что весь крупный бизнес обязан платить налоги на равных условиях, чтобы средства вовремя и в полном объеме поступали в бюджет государства. Поэтому каждый факт уклонения от уплаты налогов будет тщательно изучаться и караться по всей строгости буквы закона.

И.о. главы ГФС Сосинович заявлял, что реакция на нарушение налогового законодательства будет очень жесткой. Напомним, однако, что по словам Дениса Шмыгаля, ГФС должны ликвидировать до конца 2020 года.