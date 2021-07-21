Мінус популярний "биток": у США Volkswagen Passat знімають з виробництва незвичайним способом

Американський Volkswagen Passat покидає ринок через низький попит, а на прощання компанія випустила особливу версію Limited Edition із нумерологічними головоломками.

По Україні їздять сотні седанів Volkswagen Passat для американського ринку, які від своїх європейських побратимів помітно відрізняються дизайном і конструкцією (вона простіша). Може скластися враження, що це один із найпопулярніших автомобілів у США за останні роки, однак насправді попит на нього весь час скорочується.

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[ + – ] Volkswagen Passat для ринку США

Якщо щорічні продажі Toyota Camry (головний конкурент) у США становили 300-400 тис. екземплярів, то рекорд Пасату — 117 тисяч примірників. А в 2020-му стався антирекорд — всього 23 тисячі американців придбали такий седан. Тому німецький автовиробник вирішив згорнути продажі Passat у Сполучених Штатах.

Але в американців та українських шанувальників машин з-за океану є останній шанс — фінальна Limited Edition. Спецверсію випустять в обмеженому обсязі — всього 1 973 одиниці, як данину року, в якому зʼявився Passat першої генерації. Моделі всередині тиражу теж розподілені невипадково.

Наприклад, машин червоного кольору з чорним шкіряним салоном буде вироблено рівно 411 штук. Ця цифра — внутрішньозаводський код першого Пасату. Темно-зелених машин із коричневим салоном (як на цих ілюстраціях) випустять 423 штуки: це поштовий код регіону Чаттануга в штаті Теннессі, де розташований завод Volkswagen із випуску американських Пасатів.

На цьому нумерологічні ребуси фінальної версії Пасату не закінчуються. Так, білих машин побудують 524 екземпляри: в цій цифрі зашифрована дата офіційного відкриття згаданого вище заводу — 24 травня 2011 року. А сірих машин із чорним салоном буде 615 одиниць: у цій цифрі — шість поколінь Пасатів, які імпортувалися в США, одне покоління локальної моделі та пʼять неповних десятиліть присутності моделі на американському ринку.

Відрізнити Limited Edition можна за 18-дюймовими колісними дисками і забарвленим у чорний колір корпусом дзеркал заднього виду. Акценти в салоні — написи з порядковим номером автомобіля в спецсерії, а також гумовий килимок для підстаканників зі схемою заводу Чаттануга, де випускався останній Volkswagen Passat. Ціна "прощального" Пасату стартує з позначки 30 295 доларів. Також існує доплата за колір і матеріали обробки салону.

Раніше ми повідомляли, що Volkswagen переведе всі свої нові моделі на платформу SSP. Масштабна платформа замінить наявні візки MQB, MLB, MSB, MEB і навіть перспективну платформу PPE.

Також Фокус писав, що за облудною схемою в Україну ввезли понад 130 тисяч автомобілів під виглядом "розборки". Шахрайська схема успішно працювала більше двох років.