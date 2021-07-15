Заради економії: Volkswagen переведе всі свої моделі на єдину платформу

У Volkswagen анонсували нову платформу SSP, на яку в найближчі роки повинні переїхати всі моделі компанії.

Нова модульна платформа SSP (Scalable Systems Platform) в майбутньому лежатиме в основі всіх легкових моделей бренду. Масштабна платформа замінить наявні візки MQB, MLB, MSB, MEB і навіть перспективну платформу PPE, машини на якій підуть в серію тільки через два роки.

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Інвестиції в проект перевищать 800 млн євро, а для розробки нової платформи створять спеціальний науковий центр. Очікується, що перша модель на SSP піде в серію не раніше 2026 року. Заявлений тираж машин на SSP — не менше 40 млн екземплярів. Більш того, Volkswagen планує ділитися нею зі сторонніми виробниками.

Якщо всі машини концерну в майбутньому будуть обʼєднувати схожі блоки управління та модулі, а також виробничі процеси, то серйозно відрізнятися вони будуть тільки за рахунок програмного забезпечення. Останнє дозволить змінювати налаштування авто, додавати за допомогою повітря нові сервіси та інше. Варто зазначити, що ПЗ нового рівня вже розробляється.

Згідно з новою концепцією німецького автовиробника під назвою New Auto, частка електромобілів у виробництві до 2030 року повинна скласти 50%, а ще за наступні 10 років наблизитися до 100%. Нагадаємо, що сьогодні електромобілі займають лише 6% від всіх випущених Фольксвагеном машин.

Щоб так активно впроваджувати електрифікацію, у Volkswagen хочуть суттєво підвищити їхню рентабельність шляхом зниження цін на тягові батареї і збільшення тиражу їх випуску. За прогнозами аналітиків компанії, в найближчі роки маржинальність машин з ДВЗ та електромобілів зрівняється. Все через жорсткі екологічні норми Євро 7, які вимагають дорогих змін у конструкції двигунів внутрішнього згоряння.

Раніше ми писали, що машини Volkswagen отримають інтернет від Huawei. Китайська компанія надасть концерну Volkswagen Group доступ до своїх патентів високошвидкісного бездротового інтернету стандарту 4G.

Також Фокус повідомляв, що в продажу зʼявився найекономічніший Volkswagen у світі. Офіційна заявлена витрата моделі XL1 у змішаному циклі — 0,9 літрів на 100 км.