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Усім 4G: нові моделі концерну Volkswagen отримають інтернет від Huawei

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автомобілі Volkswagen Group отримають інтернет від Huawei

Huawei надасть концерну Volkswagen Group доступ до своїх патентів високошвидкісного бездротового інтернету стандарту 4G.

Huawei Technologies підписала угоду з Volkswagen Group, згідно з якою її бездротовий інтернет буде використовуватися в автомобілях усіх брендів концерну. Угода про ліцензування надасть німецькому автовиробникові доступ до технологій 4G і патентів Huawei, які необхідні для максимально швидкої роботи електронних асистентів, а також нових можливостей інформаційно-розважальних систем. Ця угода є найбільшою для Huawei в автомобільній промисловості.

Huawei планує продавати свої патенти багатьом автомобільним концернам.

"Ми схвалюємо те, що провідна компанія в галузі інформаційних комунікаційних технологій надала одному з наших постачальників ліцензію на свої патенти, — йдеться в заяві Volkswagen. — Це ліцензування в ланцюжку поставок — зразок того, як все більш тісна співпраця між індустріями мобільного зв'язку, комунікацій і виробництва автомобілів може бути успішною".

Після того, як США заборонили Huawei продавати свої пристрої в країні через загрозу національній безпеці, технологічний гігант почав займатися іншими бізнес-секторами. Huawei є найбільшим у Китаї власником патентів на комунікаційні технології 4G і 5G та шукає клієнтів в автомобільній промисловості, яким можна було б надати ліцензію на цю технологію. Компанія розраховує отримати більше 1 мільярда доларів у вигляді мит за ліцензування патентів за три найближчі роки.

Як Фокус писав раніше, найекономічніший серійний Volkswagen виставили на продаж. Дизельний футуристичний автомобіль витрачає менше літра на 100 км пробігу.