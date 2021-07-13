Всем 4G: новые модели концерна Volkswagen получат интернет от Huawei

Huawei предоставит концерну Volkswagen Group доступ к своим патентам высокоскоростного беспроводного интернета стандарта 4G.

Huawei Technologies подписала соглашение с Volkswagen Group, согласно которому ее беспроводной интернет будет использоваться в автомобилях всех брендов концерна. Соглашение о лицензировании предоставит немецкому автопроизводителю доступ к технологиям 4G и патентам Huawei, которые необходимы для максимально быстрой работы электронных ассистентов, а также новых возможностей информационно-развлекательных систем. Эта сделка является крупнейшей для Huawei в автомобильной промышленности.

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"Мы приветствуем то, что ведущая компания в области информационных коммуникационных технологий предоставила одному из наших поставщиков лицензию на свои патенты", — говорится в заявлении Volkswagen. — Это лицензирование в цепочке поставок — образец того, как все более тесное сотрудничество между индустриями мобильной связи, коммуникаций и производства автомобилей может быть успешным".

После того, как США запретили Huawei продавать свои устройства в стране из-за угрозы национальной безопасности, технологический гигант начал заниматься другими бизнес-секторами. Huawei является крупнейшим в Китае держателем патентов на коммуникационные технологии 4G и 5G и ищет клиентов в автомобильной промышленности, которым можно было бы предоставить лицензию на эту технологию. Компания рассчитывает получить более 1 миллиарда долларов в виде пошлин за лицензирование патентов за три ближайших года.

Как Фокус писал ранее, самый экономичный серийный Volkswagen выставили на продажу. Дизельный футуристический автомобиль расходует меньше литра на 100 км пробега.