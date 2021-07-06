Самый экономичный автомобиль в мире от Volkswagen появился в продаже

Один из выпущенных Volkswagen XL1 с расходом топлива 0,9 л/100 км продается на аукционе.

Volkswagen XL1 впервые показали в 2011 году в виде прототипа, а двумя годами позже началось серийное производство. Ну, как серийное… За два года, с 2013 по 2015 год, была выпущена небольшая партия в количестве 250 экземпляров.

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Необычный дизайн, гибридная силовая установка и минимальный расход топлива 0,9 л/100 км — вот основные особенности этого автомобиля, который в свое время был одним из самых амбициозных проектов концерна Volkswagen. Теперь одна из таких машин продается на аукционе.

[ + – ] Двери типа "крыло чайки" позволили сузить силуэт машины.

XL1 получил целый ряд инновационных технологий, которые до этого встречались только в суперкарах — все ради максимальной эффективности. Так, у машины карбоновое шасси, карбон-керамические тормоза, двери типа "крыло чайки" и невероятно низкий коэффициент лобового сопротивления — 0,186. Длина XL1 — 3888 мм, а в снаряженном состоянии он весит всего 795 кг. В 2015 году новый XL1 стоил 139 тысяч долларов, что было сравнимо с не самой бедной версией Porsche 911 или Audi R8 V10.

Гибридная система состоит из тяговой батареи на 5,5 кВт•ч и электродвигателя мощностью 27 л.с., который обеспечивает запас хода до 45 км на электротяге. Под капотом Фольксвагена установлен двухцилиндровый 800-кубовый дизель мощностью 47 л.с. — по сути, это половинка двигателя Golf TDI 1.6. Официальный заявленный расход XL1 в смешанном цикле — 0,9 литра на 100 км, что превзошло даже первоначальную цель. Разгон с места до 100 км/ч у машины занимает 12,9 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 159 км/ч. Крутящий момент на колеса передает 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия DSG.

Окрашенный в стильный цвет Sunset Red, а не в более часто встречающийся белый или серебристый, этот автомобиль находится в Нидерландах и проехал всего 19,5 тысячи км в руках одного владельца с момента его первой регистрации в 2015 году. В официальной сервисной книжке указан незначительный удар в корму в 2017 году, но отмечено, что повреждение было устранено на заводе Volkswagen в Вольфсбурге. Ожидается, что автомобиль уйдет с молотка по цене не ниже 140 тысяч долларов.

Как ранее сообщал Фокус, электрокары Volkswagen ID. 4 пользуются недостаточной популярностью. Чтобы повысить спрос на машину, производитель настаивает на покупке электромобилей работниками китайского предприятия.

Также ранее сообщалось, что Volkswagen завершает тестирование нового кроссовера Taigo. Компактный автомобиль построен на шасси городского хэтчбека Polo.