Флагманскую версию Toyota Land Cruiser 300 представили официально (видео)

Toyota Land Cruiser GR Sport отличается перенастроенной подвеской и блокировками переднего и заднего дифференциалов.

После премьеры нового Land Cruiser 300 в июне Toyota наконец-то опубликовала подробную информацию о флагманском варианте под названием GR Sport. Вместо того, чтобы сосредоточиться на показателях максимальной скорости и динамики разгона, Land Cruiser GR Sport нацелен на еще лучшие внедорожные характеристики.

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Примечательно, что GR Sport был разработан с учетом мнения водителей, участвующих в ралли Дакар, в котором Land Cruiser участвует в категории серийных автомобилей с 1995 года. Версия GR Sport получила переработанный передний бампер с надписью "Toyota" и меньшее количество хрома на большой решетке радиатора.

Корма внедорожника преобразилась благодаря новому бамперу с алюминиевой защитой, задним брызговикам и эмблемам GR Sport. Интерьер GR Sport сочетает в себе черную и темно-красную кожу. Карбоновые элементы на центральной консоли, дверных панелях и рулевом колесе придают автомобилю спортивный характер.

Для GR Sport доступны оба варианта двигателей линейки Land Cruiser. Машине предлагается с 3,5-литровым бензиновым V6 с двумя турбинами мощностью 415 л.с., а также 3,3-литровым дизельным двигателем мощностью 309 л.с. Оба мотора работает в паре с 10-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач Direct Shift.

Стандартное оборудование GR Sport включает в себя блокировки переднего и заднего межколесных дифференциалов. Еще одна интересная и эксклюзивная особенность — это подвеска E-KDSS. Она снабжена электронным управлением, которое автоматически регулирует передние и задние стабилизаторы в зависимости от положения колес.

Также у машину перенастроенное рулевое управление, а в подвеске — более жесткие пружины и доработанные рычаги.

GR Sport — самая дорогая комплектация Land Cruiser. Цены на новинку в Японии стартуют с отметки вот 7 700 000 иен (70 468 долларов США) за бензиновую версию и от 8 000 000 йен (73 216 долларов США) за дизель. В Украине эта версия также будет доступна, а цены для нашего рынка обнародуют в ближайшие дни.

Ранее Фокус писал, что Toyota обновила классический внедорожник Land Cruiser 70. Автомобиль обзавелся тремя дополнительными подушками безопасности и новой штатной мультимедийной системой со встроенной навигацией.