Флагманську версію Toyota Land Cruiser 300 представили офіційно (відео)

Toyota Land Cruiser GR Sport відрізняється переналаштованою підвіскою та блокуваннями переднього та заднього диференціалів.

Після прем'єри нового Land Cruiser 300 в червні Toyota нарешті опублікувала детальну інформацію про флагманський варіант під назвою GR Sport. Замість того, щоб зосередитися на показниках максимальної швидкості та динаміки розгону, Land Cruiser GR Sport націлений на ще кращі позашляхові характеристики.

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Примітно, що GR Sport був розроблений із урахуванням думки водіїв, які беруть участь у ралі Дакар, у якому Land Cruiser бере участь у категорії серійних автомобілів із 1995 року. Версія GR Sport отримала перероблений передній бампер із написом "Toyota" та меншу кількість хрому на великий решітці радіатора.

Корми позашляховика змінилася завдяки новому бамперу з алюмінієвим захистом, заднім бризговиком і емблемам GR Sport. Інтер'єр GR Sport поєднує в собі чорну та темно-червону шкіру. Карбонові елементи на центральній консолі, дверних панелях і рульовому колесі надають автомобілю спортивний характер.

Для GR Sport доступні обидва варіанти двигунів лінійки Land Cruiser. Машину пропонують із 3,5-літровим бензиновим V6 з двома турбінами потужністю 415 к.с., а також 3,3-літровим дизельним двигуном потужністю 309 к.с. Обидва мотори працюють у парі з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач Direct Shift.

Стандартне обладнання GR Sport включає в себе блокування переднього та заднього міжколісних диференціалів. Ще одна цікава й ексклюзивна особливість — це підвіска E-KDSS. Вона обладнана електронним управлінням, яке автоматично регулює передні та задні стабілізатори в залежності від положення коліс.

Також у машині переналаштоване рульове управління, а в підвісці — жорсткіші пружини та допрацьовані важелі.

GR Sport — найдорожча комплектація Land Cruiser. Ціни на новинку в Японії стартують із позначки від 7 700 000 ієн (70 468 доларів США) за бензинову версію та від 8 000 000 ієн (73 216 доларів США) за дизель. В Україні ця версія також буде доступна, а ціни для нашого ринку оприлюднять найближчими днями.

Раніше Фокус писав, що Toyota обновила класичний позашляховик Land Cruiser 70. Автомобіль обзавівся трьома додатковими подушками безпеки та новою штатною мультимедійною системою з вбудованою навігацією.