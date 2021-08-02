Живіший за всіх живих: класичний позашляховик Toyota Land Cruiser 70 знову оновили

Схоже, Toyota вибрала позашляховик Land Cruiser 70 на роль "вічного" автомобіля. Модель, що випускається з 1984 року, вчергове модернізували.

Toyota Land Cruiser 70 з широким вибором кузовів випускається з 1984 року. Але 37 років на конвеєрі — це далеко не межа. Сьогодні автомобіль продається на обмеженій кількості ринків — і там не втрачає популярності. Наприклад, в Австралії до сих пір щорічно продається по 10 тисяч машин. Тому "сімдесятка" отримала ряд оновлень. У 2020-му позашляховик обзавівся штатною мультимедійною системою зі вбудованою навігацією.

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На цей раз оновлення серйозніше та стосується пасивної безпеки. В Австралії з листопада 2022 року вступають у дію більш жорсткі вимоги з краш-тестів, додається випробування бічним ударом об стовп. І в Тойоті вирішили підтягнути "Крузер" до нових норм. Це вже не перший етап підвищення безпеки класичного позашляховика.

Кілька років тому Land Cruiser 70 у кузові пікап отримав бічні подушки безпеки та подушку для колін водія. У поєднанні з новою рульовою колонкою та кріслами цей апдейт дозволив майже 40-річній машині заробити п'ять зірок за методикою ANCAP. Очікується, що напередодні введення нових норм такий набір доопрацювань отримають і інші варіанти "сімдесятки" — п'ятимісний універсал, пікап із подвійною кабіною, а також версія Troop Carrier з салоном на 13 місць.

Наразі всі Toyota Land Cruiser 70 оснащуються дизельними моторами V8 об'ємом 4,5 літрів потужністю 205 к.с. Не виключено, що в світлі посилення екологічних норм машина може отримати новий 3,3-літровий турбодизель, який вперше з'явиться на Land Cruiser 300.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota починає розробку більш "чистого" дизельного двигуна для Land Cruiser 300. Новий силовий агрегат, імовірно, матиме електричний модуль і так буде гібридним.

Також ми писали, що Том Хенкс виставив на продаж свій Toyota Land Cruiser FJ40. У салоні класичного позашляховика прописалися крісла від Porsche та система кондиціонування.