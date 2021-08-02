Toyota готує гібридний Land Cruiser 300 з турбодизелем і електромотором

Toyota починає розробку більш "чистого" дизельного двигуна, щоб відповідати майбутнім обмеженням викидів ДВЗ в Японії та на інших ринках по всьому світу.

Новий силовий агрегат, імовірно, буде включати мати електрично модуль і таким чином буде гібридним. Він відмінно підійде для позашляховиків, таких як недавно представлений Land Cruiser 300 й майбутній Land Cruiser Prado нового покоління, а також для комерційних автомобілів, таких як Hiace. Електрифікований дизель зможе забезпечити високий крутний момент у поєднанні з розширеним запасом ходу, паливною економічністю та довговічністю.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

[ + – ] Toyota Land Cruiser 300

Наразі в моторній лінійці нового Toyota Land Cruiser 300 вже присутній дизельний варіант — це 3,3-літровий V6 потужністю 309 к. с. і 700 Нм крутного моменту. Що стосується Toyota Hiace, представленої в 2019 році, вона пропонується з 2,8-літровим чотирициліндровим турбодизелем потужністю 177 к.с. і обертовим моментом до 450 Нм.

Нагадаємо, що останній гібридний дизель представила група PSA, яка виробляла Peugeot 3008 і 508 з приставкою Hybrid4, а також Citroen DS5 в період із 2011 по 2016 рік. У цьому випадку система об'єднала в собі дизельний двигун 2.0 HDi й електродвигун, установлений на задній осі.

Французька компанія швидко відмовилася від цієї силової установки та замінила дизельні двигуни на бензинові для своїх гібридів нового покоління. Сьогодні дизельні гібридні силові установки можна знайти на Audi, BMW і Mercedes-Benz.

Раніше ми писали, що Том Хенкс продає свій класичний Toyota Land Cruiser FJ40. На машині встановлений 4,3-літровий V6 потужністю близько 200 к.с. з індексом L35 від GM.

Також Фокус повідомляв, що Toyota готує пікап на шасі Land Cruiser 300. Очікується, що нову машину оснастять 3,5-літровим бензиновим бітурбомотором на 409 к.с., який вже встановлюється на новому позашляховику.