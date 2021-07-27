Том Хенкс продає свій доопрацьований Toyota Land Cruiser: встав у чергу на новий?

Відомий американський актор і режисер продає на аукціоні класичний Toyota Land Cruiser FJ40. Машина непроста, із численними технічними доробками.

Toyota Land Cruiser FJ40 1980 року свого часу був серйозно доопрацьований американськими тюнерами з урахуванням усіх побажань знаменитого власника. Стандартний слабенький карбюраторний мотор поступився місцем інжекторному 4,3-літровому V6 потужністю близько 200 к.с. з індексом L35 від GM. Разом із ним працює 5-ступінчаста механічна трансмісія.

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Цікаво, що установка нештатного мотора легалізована, на таку заміну отримано дозвіл сертифікаційних органів США. Причому воно дійсно в усіх штатах. Щоб зробити машину максимально комфортною, її також дооснастили гідропідсилювачем керма, гідравлічним підсилювачем гальм.

Інтерʼєр також серйозно допрацювали. У салоні прописалися крісла від Porsche та система кондиціонування. Аудіосистема Sony також нестокова, але головний пристрій — це касетна магнітола також кінця 90-х. Звичайно, на торпедо почесне місце зайняв автограф Тома Хенкса.

За 40 років машина пройшла трохи більше 84,5 тисяч миль (136 тисяч км). Цікаво, що в комплекті з позашляховиком додається повний пакет документів, що підтверджує історію авто з дня продажу та навіть оригінальні сидіння — раптом комусь шкіряні крісла з електрорегулюванням не сподобаються.

Скільки саме на машині проїхав актор і коли проводився тюнінг, не повідомляється. Але можна припустити, що проведеним роботам більше 20 років, адже і двигун, і аудіосистема, і крісла — все було виготовлено в кінці 90-х. Також невідома причина продажу.

Можливо, Хенкс награвся класичним Лід Крузером або подумує про покупку нового Land Cruiser 300? Очікується, що класичний позашляховик продадуть за 75-125 тисяч доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota заборонила покупцям Land Cruiser 300 перепродувати свої машини. Японський підрозділ Тойоти вимагає від кожного покупця Land Cruiser 300 підписання угоди про те, що придбаний автомобіль не буде перепроданий.

Також ми раніше писали, що фотографи "зловили" спортивну версію Toyota Land Cruiser 300 GR Sport. На решітці радіатора та передніх дверях зʼявилися логотипи Gazoo Racing, фірмового спортивного підрозділу бренду.