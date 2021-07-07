Спортивну версію Toyota Land Cruiser 300 GR Sport сфотографували зблизька

"Заряджена" версія Toyota Land Cruiser 300 GR Sport готується постати перед покупцями.

Японські маркетологи вирішили не відтягувати презентацію і випуск спеціальних версій нового позашляховика Toyota Land Cruiser 300. Не минуло й місяця після офіційної премʼєри машини, про яку Фокус раніше докладно розповідав, як фотографи відобразили спеціальне видання новинки з приставкою GR Sport біля представництва японського бренду.

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Живі фотографії "зарядженого" Land Cruiser 300 GR Sport показали головні відмінності в екстерʼєрі порівняно з "цивільною" версією позашляховика. Спереду ця версія відрізняється новою рештікою радіатора із сітчастим малюнком, а замість фірмового логотипу зʼявився напис «Toyota» в дусі класичних Land Cruiser.

На решітці радіатора і передніх дверях зʼявилися логотипи Gazoo Racing, фірмового спортивного підрозділу бренду. Власне, на честь нього і названа спецверсія. Серед інших нововведень варто зазначити обвіс із нефарбованого пластику, матові колісні диски, свій спойлер тощо.

Японський автовиробник поки не опублікував офіційні подробиці про технічний складник спецверсії. За деякими даними, новинка може отримати гідравлічну систему стабілізації стану кузова KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System), яка допомагає боротися з креном у різних дорожніх умовах.

Нагадаємо, що Toyota Land Cruiser 300 спочатку дебютував із двома моторами. За замовчуванням автомобіль оснащується бензиновим бітурбованим двигуном V6 обʼємом 3,4 літри потужністю 415 кінських сил. Він працює в поєднанні з 10-ступінчастою автоматичною трансмісією. Через деякий час моторну лінійку поповнить 3,3-літровий турбодизель потужністю 299 кінських сил. Над його створенням інженери Toyota працювали в тісній співпраці з фахівцями компанії Mazda.

Крім того, як ми розповідали раніше, на окремих ринках базовою стане версія з 4-літровим атмосферним V6, який знайомий за «молодшим» позашляховиком Land Cruiser Prado.

Як Фокус повідомляв раніше, новий Toyota Land Cruiser 300 подорожчав порівняно з попередником. Здебільшого, порівняно з попередником подорожчання склало 3-4 тис. доларів.

Раніше також повідомлялося, що в Омані партію нових Toyota Land Cruiser 300 не довезли до місцевого дилера через ДТП. Але турбуватися майбутнім власникам не варто — всі машини були застраховані.