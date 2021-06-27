Объем — больше, цена — меньше. В продажу поступил Toyota Land Cruiser 300 для "бедных"

Базовая машина с 4-литровым атмосферным двигателем оказалась почти на четверть дешевле самой доступной комплектации с турбомотором V6.

Недавно представленный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 стал одной из самых ожидаемых автомобильных премьер 2021 года. Ранее Фокус в подробностях рассказывал о дизайне, интерьере и особенностях конструкции новинки. В Украине новый "Крузак" поступит в продажу до конца 2021 года с двумя новыми турбомоторами V6 (бензиновый 3.4 и дизельный 3.3), однако цены пока не объявлены.

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Тем интереснее, что в гамме "трехсотки" будет и 4-литровая атмосферная "шестерка", с которой машина окажется заметно доступнее. Правда, такой мотор будет предлагаться далеко не на всех рынках.

[ + – ] Toyota Land Cruiser 300 Фото: Toyota

Один из таких рынков — ОАЕ, где "большой" Land Cruiser пользуется стабильно высоким спросом. Так было с "двухсоткой", так же будет и с "трехсоткой". Специально для Эмиратов в гамме новинки присутствует 4-литровая бензиновая "шестерка" без наддува. Данным мотором комплектуется базовая версия Land Cruiser 300.

Этот двигатель с обозначением 1GR-FE хорошо знаком поклонникам и владельцам внедорожников Тойота в Украине: в частности, он устанавливается на среднеразмерный внедорожник Land Cruiser Prado. На этом автомобиле он развивает 282 л.с. и 387 Нм, а вот у "трехсотки" в арабской спецификации отдача составляет 272 "силы" и 385 "ньютонов". В паре с ним работает шестиступенчатый "автомат".

[ + – ] Бензиновый двигатель 1GR-FE под капотом Toyota Land Cruiser Prado

Такой Land Cruiser 300 легче на 120 кг самого себя в версии с бензиновым турбомотором 3.4 и 10-ступенчатым "автоматом". А главное — заметно дешевле. Цена на 4-литровый "Крузак" стартует с 229 900 дирхамов (62 тысячи долларов) в то время как версия с мотором 3.4 стоит минимум 297 900 дирхамов (80,4 тысячи). То есть разница составляет 18,4 тысячи долларов или 23%.

Согласитесь, весьма привлекательное предложение, которое бы наверняка заинтересовало многих потенциальных покупателей "трехсотки" в Украине. Однако появление такого внедорожника на нашем рынке маловероятно, ведь у нас "Крузак" — не средство передвижения, а символ статуса. А значит, и стоить должен соответственно.

Ранее Фокус сообщал, что в США с аукциона был продан за внушительную сумму внедорожник Toyota Land Cruiser 80 с минимальным пробегом. Автомобиль 1994 года выпуска с 1600 километрами на одометре ушел за 136 тысяч долларов.