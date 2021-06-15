1600 км за 27 лет. В США почти новый Toyota Land Cruiser 80 продан за огромную сумму (видео)

Автомобиль 1994 года выпуска с минимальным пробегом ушел с аукциона за 136 тысяч долларов.

Внедорожники Toyota Land Cruiser ценятся не только за высокую проходимость, а и за не менее впечатляющую надежность. Эти автомобили интенсивно эксплуатируются и за свою жизнь наматывают сотни тысяч километров. Но бывает и так, что иной владелец бережет свой Ленд Крузер и сдувает с него пылинки — и с годами превращает его в настоящую капсулу времени.

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Автомобиль именно такой категории на днях был продан на американском автомобильном аукционе Bring & Trailer. Выпущенный в 1994 году внедорожник Toyota Land Cruiser 80 за 27 лет наездил всего-навсего 1000 миль (1600 км)! Иными словами, за эти годы машина едва прошла обкатку.

Как указано в объявлении, этот экземпляр в течение 23 лет с момента продажи ноым находился в руках первого и единственного покупателя. В 2017 году автомобиль приобрел нынешний владелец, который осенью 2020 года провел техническое обслуживание с заменой заменой шин, ремня привода вспомогательных агрегатов, аккумуляторной батареи и моторного масла. Остальные узлы и агрегаты "восьмидесятки" — заводские.

Лакокрасочное покрытие кузова не имеет видимых дефектов, а салон находится в идеальном состоянии — ни единой потертости на коже сидений, ни единой царапины на пластике интерьера.

Под капотом "восьмидесятки" установлена бензиновая рядная "шестерка" 1FZ-FE с питанием от карбюратора. При рабочем объеме 4,5 л мотор развивает 212 л.с. и 373 Нм, а сочетается с четырехступенчатым "автоматом". Как можно судить по видео ниже, силовой агрегат работает ровно, передачи переключаются без рывков.

Стоит ли удивляться, что в итоге данный автомобиль был продан за весьма внушительную сумму, которая намного превысила цену, первоначально запрошенную продавцом. Ее даже можно назвать рекордной, ведь итоговые 136 тысяч долларов — это цена нового премиального внедорожника Range Rover или Mercedes-Benz. А тут — 27-летняя Тойота…

Однако, думается, покупатель не прогадал. И если он будет относится к машине так же бережно, через 5-10 лет данный Ленд Крузер 80 превратится в один из самых желанных экземпляров этой модели на планете.

[ + – ] Как едет Toyota Land Cruiser 80 с пробегом 1600 км

Ранее Фокус подробно рассказывал о новом Toyota Land Cruiser 300, который пришел на смену легендарному Крузаку-двухсотке и является идейным наследником представленного здесь Ленд Крузер 80. Новинка сохранила раму и неразрезной мост, а электронные системы помощи на бездорожье были усовершенствованы. При этом сами тойотовцы называют "трехсотку" вседорожником, делая упор на то, что новая модель стала лучше приспособлена к движению по асфальту.

Также мы сообщали, что по случаю 70-летия модели Toyota Land Cruiser компания представила особую версию Land Cruiser Prado 70th Anniversary. Автомобиль отличается особым декором кузова и более роскошной отделкой интерьера.