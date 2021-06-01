70 лет Prado. Представлена спецверсия легендарного внедорожника Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser Prado 70th Anniversary Limited отличается особым декором кузова и более роскошной отделкой интерьера.

В этом году Totota Land Cruiser празднует 70-летний юбилей. С 1951 года "крузак" оброс разнообразными модификациями и исполнениями, а сегодня под этим "зонтичным" брендом продаются Land Cruiser Prado и "большой" Land Cruiser. Последний, как Фокус сообщал ранее, вот-вот сменит поколение (вместо машин серии 200 на сцену готовится выйдти Land Cruiser 300), а вот Land Cruiser Prado актуальной генерации недавно обновлен. Именно у него 1 июня появилась специальная "юбилейная" версия 70th Anniversary Limited, посвященная "круглой" дате.

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На данный момент Totota Land Cruiser Prado 70th Anniversary Limited заявлена для Японии и некоторых других рынков. Внешне юбилейный Land Cruiser Prado легко опознать по зачерненному хромированному декору — таким образом оформлены не только решетка радиатора, а и оконные моддинги. А на задней стойке — главный опознавательный знак: отличительный логотип с цифрой "70". Кузов может быть окрашен в один из пяти цветов.

В салоне — кожаная отделка в коричневом цвете Saddle Tan: это центральная консоль, подлокотник и сами сиденья. Также присутствуют коврики с "юбилейные" коврики с тем же логотипом, что и на кузове. Комплектация включает адаптивный круиз-контроль, навигацию и мультимедиа с 9-дюймовым сенсорным дисплеем.

В Японии внедорожник Land Cruiser 70th Anniversary Limited можно купить с моторами 2.7 (бензин, 163 л.с.) или 2.8 (турбодизель, 204 л.с.).

Кроме этого, слегка доработан Land Cruiser Prado, у которого в оснащении появилась система предотвращения наезда на неподвижные препятствия. Также расширен выбор легкосплавных колес.

Официальной информации о появлении Land Cruiser Prado 70th Anniversary в Украине на момент публикации новости отсутствовала. Однако с учетом популярности у нас этой модели, такой вариант развития событий нельзя исключать.

Ранее Фокус сообщал, что 65-летний глава Toyota успешно завершил 24-часовую гонку. Он пилотировал водородный автомобиль Toyota Corolla Sport Hydrogen.

Также мы рассказывали, что внедорожник Toyota Land Cruiser 300 засняли на видео до официальной премьеры. Видео снято на тойотовском заводе в Японии, где уже налажен выпуск грядущей новинки.