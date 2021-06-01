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70 років Prado. Представлена спецверсія легендарного позашляховика Toyota Land Cruiser

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Toyota Land Cruiser Prado 70th Anniversary
Toyota Land Cruiser Prado 70th Anniversary

Toyota Land Cruiser Prado 70th Anniversary Limited відрізняється особливим декором кузова і більш розкішною обробкою інтер'єру.

Цього року Totota Land Cruiser святкує 70-річний ювілей. З 1951 року "крузак" обріс різноманітними модифікаціями і виконаннями, а сьогодні під цим "парасольковим" брендом продаються Land Cruiser Prado і "великий" Land Cruiser. Останній, як Фокус повідомляв раніше, ось-ось змінить покоління (замість машин серії 200 на сцену готується вийти Land Cruiser 300), а ось Land Cruiser Prado актуальної генерації недавно оновлений. Саме в нього 1 червня з'явилася спеціальна "ювілейна" версія 70th Anniversary Limited, присвячена "круглій" даті.

Наразі Totota Land Cruiser Prado 70th Anniversary Limited заявлена для Японії і деяких інших ринків. Зовні ювілейний Land Cruiser Prado легко впізнати за зачерненим хромованим декором — таким чином оформлені не тільки решітка радіатора, а й моддінг. А на задній стійці — головний розпізнавальний знак: відмітний логотип з цифрою "70". Кузов може бути пофарбований в один з п'яти кольорів.

У салоні — шкіряна обробка в коричневому кольорі Saddle Tan: це центральна консоль, підлокітник і самі сидіння. Також є "ювілейні" килимки з тим же логотипом, що і на кузові. Комплектація включає адаптивний круїз-контроль, навігацію і мультимедіа з 9-дюймовим сенсорним дисплеєм.

У Японії позашляховик Land Cruiser 70th Anniversary Limited можна купити з моторами 2.7 (бензин, 163 к.с.) або 2.8 (турбодизель, 204 к.с.).

Крім цього, злегка доопрацьований Land Cruiser Prado, у якого в оснащенні з'явилася система запобігання наїзду на нерухомі перешкоди. Також розширено вибір легкосплавних коліс.

Офіційної інформації про появу Land Cruiser Prado 70th Anniversary в Україні на момент публікації новини немає. Однак з урахуванням популярності в нас цієї моделі, такий варіант розвитку подій не можна виключати.

Раніше Фокус повідомляв, що 65-річний голова Toyota успішно завершив 24-годинні перегони. Він пілотував водневий автомобіль Toyota Corolla Sport Hydrogen.

Також ми розповідали, що позашляховик Toyota Land Cruiser 300 зняли на відео до офіційної прем'єри. Відео знято на тойотовському заводі в Японії, де вже налагоджений випуск прийдешньої новинки.