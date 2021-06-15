1600 км за 27 років. У США майже новий Toyota Land Cruiser 80 проданий за величезну суму (відео)

Автомобіль 1994 року випуску з мінімальним пробігом пішов з аукціону за 136 тисяч доларів.

Позашляховики Toyota Land Cruiser цінуються не тільки за високу прохідність, а й за не менш вражаючу надійність. Ці автомобілі інтенсивно експлуатуються і за своє життя намотують сотні тисяч кілометрів. Але буває і так, що інший власник береже свій Ленд Крузер і здуває з нього порошинки — і з роками перетворює його на справжню капсулу часу.

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Автомобіль саме такої категорії днями був проданий на американському автомобільному аукціоні Bring&Trailer. Випущений у 1994 році позашляховик Toyota Land Cruiser 80 за 27 років наїздив всього-на-всього 1000 миль (1600 км)! Іншими словами, за ці роки машина ледь пройшла обкатку.

Як зазначено в оголошенні, цей екземпляр протягом 23 років з моменту продажу новим знаходився в руках першого і єдиного покупця. У 2017 році автомобіль придбав нинішній власник, який восени 2020 року провів технічне обслуговування з заміною шин, ременя приводу допоміжних агрегатів, акумуляторної батареї і моторного масла. Інші вузли і агрегати "вісімдесятки" — заводські.

Лакофарбове покриття кузова не має видимих дефектів, а салон знаходиться в ідеальному стані — жодної потертості на шкірі сидінь, жодної подряпини на пластику інтер'єру.

Під капотом "вісімдесятки" встановлена бензинова рядна "шістка" 1FZ-FE з живленням від карбюратора. При робочому об'ємі 4,5 л мотор розвиває 212 к.с. і 373 Нм, а поєднується з чотирьохступінчатим "автоматом". Як можна судити по відео нижче, силовий агрегат працює рівно, передачі перемикаються без ривків.

Чи варто дивуватися, що цей автомобіль продали за досить значну суму, яка набагато перевищила ціну, спочатку запитану продавцем. Її навіть можна назвати рекордною, адже підсумкові 136 тисяч доларів — це ціна нового преміального позашляховика Range Rover або Mercedes-Benz. А тут — 27-річна Тойота...

Однак, думається, покупець не прогадав. І якщо він буде відноситься до машини так само дбайливо, через 5-10 років цей Ленд Крузер 80 перетвориться в один з найбажаніших екземплярів цієї моделі на планеті.

[ + – ] Як їде Toyota Land Cruiser 80 з пробігом 1600 км

Раніше Фокус докладно розповідав про новий Toyota Land Cruiser 300, який прийшов на зміну легендарному крузаку-двохсотці і є ідейним спадкоємцем представленого тут Ленд Крузера 80. Новинка зберегла раму і нерозрізний міст, а електронні системи допомоги на бездоріжжі були вдосконалені. При цьому самі тойотівціі називають "трьохсотку" вседорожником, спираючись на те, що нова модель стала краще пристосована до руху по асфальту.

Також ми повідомляли, що з нагоди 70-річчя моделі Toyota Land Cruiser компанія представила особливу версію Land Cruiser Prado 70th Anniversary. Автомобіль відрізняється особливим декором кузова і розкішнішою обробкою інтер'єру.