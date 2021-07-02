Не довезли. Партію нових Toyota Land Cruiser 300 розкришили в труху на шляху до дилера (відео)

Автовоз із позашляховиками перекинувся, внаслідок аварії більшість автомобілів не підлягає відновленню.

Поставки нового позашляховика Toyota Land Cruiser 300, який дебютував раніше в червні, вже почалися. У пріоритеті знаходяться ключові для моделі ринки і насамперед — країни близькосхідного регіону, де повнорозмірні "Крузаки" користуються стійким попитом. Однак, як це нерідко буває, на шляху до дилерів автовози з автомобілями потрапляють в ДТП.

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Саме такий випадок днями стався в Омані. Вантажівка, яка везла партію новеньких "трьохсоток" в автосалон Тойоти в Салалі (третє за величиною місто Оману) перекинулася. Автовоз завалився на бік, унаслідок чого деякі машини були скинуті на дорогу, інші ж — придавлені власне вантажівкою.

Усього автовоз перевозив приблизно десяток позашляховиків Ленд Крузер 300 і, судячи з фотографій і відео, які потрапили в мережу, жоден з автомобілів не підлягає відновленню. Помʼяті кузовні панелі, увігнуті дахи, відірвані капоти і колеса — все це вже не більше ніж металобрухт.

А принаймні один автомобіль взагалі перетворився, як то кажуть, на труху: у нього повністю відірваний дах, а передню частину розвернуло: капот, решітка радіатора з фарами відсутні, а двигун значно пошкоджений.

Причина аварії автовозу наразі не встановлена. Місцева поліція продовжує розслідування, щоб зʼясувати, чи брали участь в ДТП інші автомобілі або причина в тому, що водій вантажівки не впорався з керуванням. Сам він не постраждав.

Раніше Фокус повідомляв, що в ОАЕ позашляховик Ленд Крузер 300 пропонується, зокрема, з атмосферним мотором у доступній комплектації. Базовою версією на цьому ринку стане 4-літровий бензиновий V6, знайомий завдяки Land Cruiser Prado.

Також ми розповідали, що в США з аукціону за чималу суму був проданий старий Toyota Land Cruiser 80 із мінімальним пробігом. Автомобіль 1994 року випуску, який мав на одометрі всього 1 600 км, продали не багато не мало за 136 тисяч доларів.