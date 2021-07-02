Не довезли. Партию новых Toyota Land Cruiser 300 раскрошили в труху по пути к дилеру (видео)

Автовоз с внедорожниками перевернулся, в результате аварии большинство автомобилей не подлежит восстановлению.

Поставки нового внедорожника Toyota Land Cruiser 300, дебютировавшего ранее в июне, уже начались. В приоритете находятся ключевые для модели рынки и в первую очередь — страны ближневосточного региона, где полноразмерные "Крузаки" пользуются устойчивым спросом. Однако, как это нередко бывает, на пути к дилерам автовозы с автомобилями попадают в ДТП.

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Именно такой случай на днях произошел в Омане. Грузовик, везший партию новеньких "трехсоток" в автосалон Тойоты в Салале (третий по величине город Омана) перевернулся. Автовоз завалился на бок, в результате некоторые машины были сброшены на дорогу, другие же — придавлены самим грузовиком.

Всего автовоз перевозил около десяти внедорожников Ленд Крузер 300 и, судя по фотографиям и видео, попавшим в Сеть, ни один из автомобилей не подлежит восстановлению. Помятые кузовные панели, вогнутые крыши, оторванные капоты и колеса — все это уже не более чем металлолом.

А по крайней мере один автомобиль и вовсе превратился, что называется, в труху: у него полностью оторвана крыша, а переднюю часть разворотило: капот, решетка радиатора с фарами отсутствуют, а двигатель значительно поврежден.

Причина аварии автовоза на данный момент не установлена. Местная полиция продолжает расследование, чтобы выяснить, участвовали ли в ДТП другие автомобили или причина в том, что водитель грузовика не справился с управлением. Сам он не пострадал.

Ранее Фокус сообщал, что в ОАЭ внедорожник Ленд Крузер 300 предлагается, в том числе, с атмосферным мотором в доступной комплектации. Базовой версией на этом рынке станет 4-литровый бензиновый V6, знакомый по Land Cruiser Prado.

Также мы рассказывали, что в США с аукциона за немалую сумму был продан подержанный Toyota Land Cruiser 80 с минимальным пробегом. Автомобиль 1994 года выпуска, имевший на одометре всего 1600 км, продали ни много ни мало за 136 тысяч долларов.