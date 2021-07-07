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Спортивную версию Toyota Land Cruiser 300 GR Sport сфотографировали вблизи

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Засветилась спортивная версия внедорожника Toyota Land Cruiser 300 GR Sport.
Замечен спортивный вариант внедорожника Toyota Land Cruiser 300 GR Sport.

"Заряженная" версия Toyota Land Cruiser 300 GR Sport готовится предстать перед покупателями.

Японские маркетологи решили не оттягивать презентацию и выпуск специальных версий нового внедорожника Toyota Land Cruiser 300. Не прошло и месяца после официальной премьеры машины, о которой Фокус ранее подробно рассказывал, как фотографы запечатлели специальное издание новинки с приставкой GR Sport возле представительства японского бренда.

Живые фотографии "заряженного" Land Cruiser 300 GR Sport показали главные отличия в экстерьере в сравнении с "гражданской" версией внедорожника. Спереди эта версия отличается новой решеткой радиатора с сетчатым рисунком, а вместо фирменного логотипа появилась надпись «Toyota» в духе классических Land Cruiser.

На решетке радиатора и передних дверях появились логотипы Gazoo Racing, фирменного спортивного подразделения бренда. Собственно, в честь него и названа спецверсия. Среди других новшеств стоит отметить обвес из неокрашенного пластика, матовые колесные диски, свой спойлер и пр.

Японский автопроизводитель пока не опубликовал официальные подробности о технической составляющей спецверсии. По некоторым данным, новинка может получить гидравлическую систему стабилизации положения кузова KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System), которая помогает бороться с кренами в различных дорожных условиях.

Напомним, что Toyota Land Cruiser 300 изначально дебютировал с двумя моторами. По умолчанию автомобиль оснащается бензиновым битурбированным двигателем V6 объемом 3,4 литра мощностью 415 лошадиных сил. Он работает в сочетании с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. Спустя некоторое время моторную линейку пополнит 3,3-литровый турбодизель мощностью 299 лошадиных сил. Над его созданием инженеры Toyota трудились в тесном сотрудничестве со специалистами компании Mazda.

Кроме того, как мы рассказывали ранее, на отдельных рынках базовой станет версия с 4-литровым атмосферным V6, который знаком по "младшему" внедорожнику Land Cruiser Prado.

Как Фокус сообщал ранее, новый Toyota Land Cruiser 300 подорожал в сравнении с предшественником. В среднем, в сравнении с предшественником удорожание составило 3-4 тыс. долларов.

Ранее также сообщалось, что в Омане партию новых Toyota Land Cruiser 300 не довезли к местному дилеру из-за ДТП. Но беспокоиться будущим владельцам не стоит — все машины были застрахованы.