Спортивную версию Toyota Land Cruiser 300 GR Sport сфотографировали вблизи

"Заряженная" версия Toyota Land Cruiser 300 GR Sport готовится предстать перед покупателями.

Японские маркетологи решили не оттягивать презентацию и выпуск специальных версий нового внедорожника Toyota Land Cruiser 300. Не прошло и месяца после официальной премьеры машины, о которой Фокус ранее подробно рассказывал, как фотографы запечатлели специальное издание новинки с приставкой GR Sport возле представительства японского бренда.

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Живые фотографии "заряженного" Land Cruiser 300 GR Sport показали главные отличия в экстерьере в сравнении с "гражданской" версией внедорожника. Спереди эта версия отличается новой решеткой радиатора с сетчатым рисунком, а вместо фирменного логотипа появилась надпись «Toyota» в духе классических Land Cruiser.

На решетке радиатора и передних дверях появились логотипы Gazoo Racing, фирменного спортивного подразделения бренда. Собственно, в честь него и названа спецверсия. Среди других новшеств стоит отметить обвес из неокрашенного пластика, матовые колесные диски, свой спойлер и пр.

Японский автопроизводитель пока не опубликовал официальные подробности о технической составляющей спецверсии. По некоторым данным, новинка может получить гидравлическую систему стабилизации положения кузова KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System), которая помогает бороться с кренами в различных дорожных условиях.

Напомним, что Toyota Land Cruiser 300 изначально дебютировал с двумя моторами. По умолчанию автомобиль оснащается бензиновым битурбированным двигателем V6 объемом 3,4 литра мощностью 415 лошадиных сил. Он работает в сочетании с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. Спустя некоторое время моторную линейку пополнит 3,3-литровый турбодизель мощностью 299 лошадиных сил. Над его созданием инженеры Toyota трудились в тесном сотрудничестве со специалистами компании Mazda.

Кроме того, как мы рассказывали ранее, на отдельных рынках базовой станет версия с 4-литровым атмосферным V6, который знаком по "младшему" внедорожнику Land Cruiser Prado.

Как Фокус сообщал ранее, новый Toyota Land Cruiser 300 подорожал в сравнении с предшественником. В среднем, в сравнении с предшественником удорожание составило 3-4 тыс. долларов.

Ранее также сообщалось, что в Омане партию новых Toyota Land Cruiser 300 не довезли к местному дилеру из-за ДТП. Но беспокоиться будущим владельцам не стоит — все машины были застрахованы.