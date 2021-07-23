Toyota заборонила покупцям Land Cruiser 300 перепродувати свої автомобілі, — ЗМІ

Попит на новинку перевищує виробничі можливості Тойоти, тому компанія прагне припинити перепродажу "трьохсотки" за спекулятивними цінами.

Позашляховик Toyota Land Cruiser 300 став однією з головних автомобільних премʼєр 2021 року, якого тепло зустріли на ринках, де вже почалися продажі. Наприклад, у Японії компанія прийняла вже понад 22 тисяч замовлень на новинку. Більш того — схоже, попит на новий Ленд Крузер 300 на старті продажів перевищив виробничі можливості Тойоти.

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[ + – ] Гамма модифікацій Тойота Ленд Крузер 300

Це створює передумови для ажіотажу та спекулятивних перепродажів клієнтами вже куплених автомобілів за завищеною ціною. У підсумку, за інформацією японських ЗМІ, компанія на домашньому ринку пішла на неординарний крок: покупців "трьохсотки" зобовʼязують підписувати угоду, що забороняє перепродавати свої машини третім особам.

Японське видання Creative311 повідомляє, що місцевий підрозділ Тойоти вимагає від кожного покупця Land Cruiser 300 підписання угоди про те, що придбаний автомобіль не буде перепроданий. У документі немає конкретного терміну дії заборони, хоча неофіційно він, за даними журналістів видання, становить один рік.

Раніше фотографію цієї угоди виклав у себе в Twitter японський фанат "трьохсотки" з ніком SHIMA BASE.

Причина обмежень зрозуміла: Тойота не бажає, щоб спекуляції з перепродажами Ленд Крузера 300 привели до іміджевих втрат і кинули тінь на репутацію компанії.

Тим більше, що в компанії і без того є невирішені маркетингові питання. Toyota раніше вже зіткнулася з проблемами, повʼязаними з тим, що автомобілі марки користуються підвищеним попитом у терористичних формувань на Близькому Сході. Дійшло до того, що Мінфін США запитував у виробника інформацію про кількість автомобілів, так чи інакше проданих екстремістам.

Повертаючись до Ленд Крузера 300, слід зазначити, що Toyota тимчасово призупинила прийом додаткових попередніх замовлень на новинку до тих пір, поки не буде задоволений первинний попит.

В угоді зазначено, що Toyota боротиметься з тими недобросовісними покупцями — приватними особами та компаніями, які замовлять Ленд Крузер 300 з метою подальшого перепродажу у кількох дилерів. Щоб перешкодити цьому, компанія буде проводити перехресні перевірки записів про продаж "трьохсоток" у дилерів із кожної префектури (адміністративна одиниця в Японії).

Що буде, якщо покупці діятимуть усупереч підписаній угоді? Тоді компанія застосує санкції до дилера (які саме, не повідомляється), а самі покупці потраплять у довічний "чорний" список, що зробить для них неможливим здійснювати будь-які угоди з Toyota в майбутньому.

Раніше Фокус повідомляв, що автовоз із новенькими Toyota Land Cruiser 300 потрапив в аварію в Омані. Автовоз перекинувся, у результаті чого майже всі автомобілі, які перевозили, тепер не підлягають відновленню.