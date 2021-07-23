Toyota запретила покупателям Land Cruiser 300 перепродавать свои автомобили, — СМИ

Спрос на новинку превышает производственные возможности Тойоты, поэтому компания стремится пресечь перепродажи "трехсотки" по спекулятивным ценам.

Внедорожник Toyota Land Cruiser 300 стал одной из главных автомобильных премьер 2021 года и был тепло встречен на рынках, где уже начались продажи. Например в Японии компания приняла уже свыше 22 тысяч заказов на новинку. Более того — похоже, спрос на новый Ленд Крузер 300 на старте продаж превысил производственные возможности Тойоты.

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[ + – ] Гамма модификаций Тойота Ленд Крузер 300

Это создает предпосылки для ажиотажа и спекулятивных перепродаж клиентами уже купленных автомобилей по завышенной цене. В итоге, по данным японских СМИ, компания на домашнем рынке пошла на неординарный шаг: покупателей "трехсотки" обязывают подписывать соглашение, запрещающее перепродавать свои машины третьим лицам.

Так, японское издание Creative311 сообщает, что местное подразделение Тойоты требует от каждого покупателя Land Cruiser 300 подписания соглашения о том, что приобретенный автомобиль не будет перепродан. В документе нет конкретного срока действия запрета, хотя неофициально он, по данным журналистов издания, составляет один год.

Ранее фотографию этого соглашения выложил у себя в Twitter японский фанат "трехсотки" с ником SHIMA BASE.

Причина ограничений понятна: Тойота не желает, чтобы спекуляции с перепродажами Ленд Крузе 300 привели к имиджевым потерям и бросили тень на репутацию компании.

Тем более что у компании и без того есть нерешенные маркетинговые вопросы. Так, Toyota ранее уже столкнулась с проблемами, связанными с тем, что автомобили марки пользуются повышенным спросом у террористических формирований на Ближнем Востоке. Дошло до того, что Минфин США запрашивал у производителя информацию о количестве автомобилей, так или иначе проданных экстремистам.

Возвращаясь к Ленд Крузер 300, следует отметить, что Toyota временно приостановила прием дополнительных предварительных заказов на новинку до тех пор, пока не будет удовлетворен первичный спрос.

В соглашении отмечает, что Toyota будет бороться с теми недобросовестными покупателями — частными лицами и компаниями, которые закажут Ленд Крузер 300 с целью дальнейшей перепродажи у нескольких дилеров. Чтобы воспрепятствовать этому, компания будет проводить перекрестные проверки записей о продаже "трехсоток" у дилеров из каждой префектуры (административная единица в Японии).

Что будет, если покупатели будут действовать вопреки подписанному соглашению? Тогда компания применит санкции к дилеру (какие именно, не сообщается), а сами покупатели попадут в пожизненный "черный" список, что сделает для них невозможным совершать какие-либо сделки с Toyota в будущем.

Ранее Фокус сообщал, что автовоз с новенькими Toyota Land Cruiser 300 попал в аварию в Омане. Автовоз перевернулся, в результате чего почти все перевозившиеся автомобили не подлежит восстановлению.