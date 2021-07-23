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Toyota запретила покупателям Land Cruiser 300 перепродавать свои автомобили, — СМИ

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Toyota Land Cruiser 300 перепродажа запрет
Toyota Land Cruiser 300 в версии GR Sport

Спрос на новинку превышает производственные возможности Тойоты, поэтому компания стремится пресечь перепродажи "трехсотки" по спекулятивным ценам.

Внедорожник Toyota Land Cruiser 300 стал одной из главных автомобильных премьер 2021 года и был тепло встречен на рынках, где уже начались продажи. Например в Японии компания приняла уже свыше 22 тысяч заказов на новинку. Более того — похоже, спрос на новый Ленд Крузер 300 на старте продаж превысил производственные возможности Тойоты.

Гамма модификаций Тойота Ленд Крузер 300
Гамма модификаций Тойота Ленд Крузер 300

Это создает предпосылки для ажиотажа и спекулятивных перепродаж клиентами уже купленных автомобилей по завышенной цене. В итоге, по данным японских СМИ, компания на домашнем рынке пошла на неординарный шаг: покупателей "трехсотки" обязывают подписывать соглашение, запрещающее перепродавать свои машины третьим лицам.

Так, японское издание Creative311 сообщает, что местное подразделение Тойоты требует от каждого покупателя Land Cruiser 300 подписания соглашения о том, что приобретенный автомобиль не будет перепродан. В документе нет конкретного срока действия запрета, хотя неофициально он, по данным журналистов издания, составляет один год.

Ранее фотографию этого соглашения выложил у себя в Twitter японский фанат "трехсотки" с ником SHIMA BASE.

Причина ограничений понятна: Тойота не желает, чтобы спекуляции с перепродажами Ленд Крузе 300 привели к имиджевым потерям и бросили тень на репутацию компании.

Тем более что у компании и без того есть нерешенные маркетинговые вопросы. Так, Toyota ранее уже столкнулась с проблемами, связанными с тем, что автомобили марки пользуются повышенным спросом у террористических формирований на Ближнем Востоке. Дошло до того, что Минфин США запрашивал у производителя информацию о количестве автомобилей, так или иначе проданных экстремистам.

Возвращаясь к Ленд Крузер 300, следует отметить, что Toyota временно приостановила прием дополнительных предварительных заказов на новинку до тех пор, пока не будет удовлетворен первичный спрос.

В соглашении отмечает, что Toyota будет бороться с теми недобросовестными покупателями — частными лицами и компаниями, которые закажут Ленд Крузер 300 с целью дальнейшей перепродажи у нескольких дилеров. Чтобы воспрепятствовать этому, компания будет проводить перекрестные проверки записей о продаже "трехсоток" у дилеров из каждой префектуры (административная единица в Японии).

Что будет, если покупатели будут действовать вопреки подписанному соглашению? Тогда компания применит санкции к дилеру (какие именно, не сообщается), а сами покупатели попадут в пожизненный "черный" список, что сделает для них невозможным совершать какие-либо сделки с Toyota в будущем.

Ранее Фокус сообщал, что автовоз с новенькими Toyota Land Cruiser 300 попал в аварию в Омане. Автовоз перевернулся, в результате чего почти все перевозившиеся автомобили не подлежит восстановлению.