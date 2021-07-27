Том Хэнкс продает свой доработанный Toyota Land Cruiser: встал в очередь на новый?

Известный американский актер и режиссер продает на аукционе классический Toyota Land Cruiser FJ40. Машина непростая, с многочисленными техническими доработками.

Toyota Land Cruiser FJ40 1980 года в свое время был серьезно доработан американскими тюнерами с учетом всех пожеланий именитого владельца. Так, стандартный слабенький карбюраторный мотор уступил место инжекторному 4,3-литровому V6 мощностью около 200 л.с. с индексом L35 от GM. Вместе с ним трудится 5-ступенчатая механическая трансмиссия.

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Интересно, что установка нештатного мотора легализована, на такую замену получено разрешение сертификационных органов США. Причем оно действительно во всех штатах. Чтобы сделать машину максимально комфортной, ее также дооснастили гидроусилителем руля, гидравлическим усилителем тормозов.

Интерьер также серьезно доработали. В салоне прописались кресла от Porsche и система кондиционирования. Аудиосистема Sony также нестоковая, но головное устройство — это кассетная магнитола также конца 90-х. Конечно, на торпедо почетное место занял автограф Тома Хэнкса.

За 40 лет машина прошла немногим более 84,5 тысяч миль (136 тысяч км). Интересно, что в комплекте с внедорожником прикладывается полный пакет документов, подтверждающий историю авто со дня продажи и даже оригинальные сидения — вдруг кому-то кожаные кресла с электрорегулировками не понравятся.

Сколько именно на машине проехал актер, и когда проводился тюнинг, не сообщается. Но можно предположить, что проведенным работам более 20 лет, ведь и двигатель, и аудиосистема, и кресла — все было изготовлено в конце 90-х. Также неизвестна причина продажи.

Возможно, Хэнкс наигрался классическим Лед Крузером или подумывает о покупке нового Land Cruiser 300? Ожидается, что классический внедорожник продадут за 75-125 тысяч долларов.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota запретила покупателям Land Cruiser 300 перепродавать свои машины. Японское подразделение Тойоты требует от каждого покупателя Land Cruiser 300 подписания соглашения о том, что приобретенный автомобиль не будет перепродан.

Также мы ранее писали, что фотографы "словили" спортивную версию Toyota Land Cruiser 300 GR Sport. На решетке радиатора и передних дверях появились логотипы Gazoo Racing, фирменного спортивного подразделения бренда.