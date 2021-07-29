Toyota показала салон пікапа на базі Land Cruiser 300, в Україні представили саму "трьохсотку" (відео)

Поки в Україні триває всеукраїнська презентація нового позашляховика Toyota Land Cruiser 300, японський автовиробник анонсував салон нового пікапа на базі "трьохсотки".

Toyota дражнить публіку, регулярно публікуючи нові фотографії пікапа на шасі Land Cruiser 300. Цього разу компанія офіційно "засвітила" знімки інтер'єру пікапа Tundra в спортивній версії TRD Pro. Відео демонструє яскраво-червоний салон, в обробці якого використовується перфорована і цілісна шкіра. Інтер'єр яскравого кольору поєднується з білою смужкою. Опубліковані кадри також демонструють бездротову зарядку для смартфона, шайбу зміни позашляхових режимів, а також клавіші активації допоміжних на бездоріжжі електронних помічників.

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На відміну від багатьох комплектацій родинного позашляховика, пікап отримає цифрову комбінацію приладів, Очікується, що нову машину оснастять 3,5-літровим бензиновим бітурбомотором на 409 к.с., який встановлюється в новий Land Cruiser 300. Пікап оснастять єдиною трансмісією — "автоматом" на 10 передач.

Раніше японський автовиробник анонсував, що майбутній пікап отримає заднє опускне скло. Також Toyota Tundra оснастять панорамним дахом, що складається з двох частин. Останньої опції в пікапах майже немає. Світова прем'єра новинки повинна відбутися восени 2021 року.

Що до української презентації "трьохсотки" всі ці новинки — технічні особливості для нашого ринку, ціни і комплектації Toyota Land Cruiser 300 — будуть оприлюднені 6 серпня.

Раніше Фокус повідомляв, що Том Генкс продає свій Toyota Land Cruiser FJ40 у тюнінгу. За 40 років машина пройшла трохи більше 84,5 тисяч миль (136 тисяч км).

Також ми писали, що Toyota прагне припинити перепродаж "трьохсотки" за спекулятивними цінами. Покупців "трьохсотки" зобов'язують підписувати угоду, що забороняє перепродувати свої машини третім особам.