Пікап Toyota на базі Land Cruiser 300 готується до дебюту (відео)

Toyota Tundra нового покоління запозичить у "трьохсотки" платформу і силовий агрегат.

Toyota готується представити повнорозмірний пікап Tundra наступного покоління. Як і модель попередньої генерації, новинка орієнтована на ринок США. Нова Tundra побудована на платформі повнорозмірного позашляховика Land Cruiser 300, про який Фокус раніше розповідав у всіх подробицях.

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Новому пікапу доведеться конкурувати з популярними американськими моделями — Chevrolet Silverado, Ford F-150 і Ram 1500. Минулого року в США продажі Tundra склали близько 110 тисяч одиниць тоді як Ford реалізував понад 787 тисяч машин F-серії, включаючи F-150. Для підвищення попиту нова Tundra повинна стати привабливішою, ніж нинішнє покоління, яке дебютувало більше десяти років тому, мати приємніший інтерʼєр з великим сенсорним екраном і, можливо, навіть пропонувати гібридну трансмісію.

Раніше Toyota вже поділилася офіційною фотографією новинки у версії TRD Pro (на заголовному фото), а тепер стали відомі і деякі подробиці з техніки і оснащення.

Так, в якості силової установки автомобіль отримає бензиновий 3,5-літровій мотор V6 з подвійним турбонаддувом, запозичений у все того ж Land Cruiser 300. Поки невідомо, якою буде його віддача на Тундрі — у LC300 він розвиває 415 к.с. і 650 Нм. Мотор нинішньої Тундра — 5,7-літровий двигун V-8 потужністю 381 к.с.

При цьому не виключена поява гібридної модифікації — на одній з тизерних фотографій, поширених Тойотою, на це натякає емблема iForce MAX на клапанної кришці мотора, виконана в синьому кольорі, яким тойотівці традиційно маркують свої гібриди.

Також Toyota поділилася тизерним зображенням інтерʼєру нової Tundra, що показує, що новинка отримає медіасистему з великим сенсорним екраном і підтримкою Apple CarPlay. Це важливо, адже Ford F-150 і Ram 1500 пропонують 12-дюймові екрани, у Тундра минаючого покоління є лише 8-дюймовий блок.

Ще одне покращення інтерʼєру порівняно з поточною моделлю — панорамний люк в даху, який повинен бути доступний в дорогих комплектаціях. На фото нижче показаний інтерʼєр Тундра у версії TRD Pro. Заднє скло буде опускним.

Офіційна премʼєра Toyota Tundra нового покоління відбудеться, як очікується, наприкінці літа, а продажі в США стартують восени. Ціни і комплектації стануть відомі ближче до дати дебюту.

Раніше Фокус повідомляв, що позашляховик Toyota Land Cruiser 300 отримав перший тюнінговий кит. Доробки виконані японським ательє Modellista.

Також ми розповідали, що в США пікап Toyota Tacoma досяг рекордного пробігу. Автомобіль 2007 року випуску вже подолав понад 2,4 млн км і продовжує служити своєму власнику.