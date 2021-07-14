Пикап Toyota на базе Land Cruiser 300 готовится к дебюту (видео)

Toyota Tundra нового поколения позаимствует у "трехсотки" платформу и силовой агрегат.

Toyota готовится представить полноразмерный пикап Tundra следующего поколения. Как и модель предыдущей генерации, новинка ориентирована на рынок США. Эта рамная машина создана. Новая Tundra построена на платформе полноразмерного внедорожника Land Cruiser 300, о котором Фокус ранее рассказывал во всех подробностях.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Новому пикапу придется конкурировать с популярными американскими моделями — Chevrolet Silverado , Ford F-150 и Ram 1500. В прошлом году в США продажи Tundra составили около 110 тысяч единиц в том время как Ford реализовал свыше 787 тысяч машин F-серии, включая F-150. Для повышения спроса новая Tundra должна стать более привлекательной, чем нынешнее поколение, которое дебютировало более десяти лет назад, иметь более приятный интерьер с большим сенсорным экраном и, возможно, даже предлагать гибридную трансмиссию.

Ранее Toyota уже поделилась официальной фотографией новинки в версии TRD Pro (на заглавном фото), а теперь стали известны и некоторые подробности по технике и оснащению.

Так, в качестве силовой установки автомобиль получит бензиновый 3,5-литровій мотор V6 с двойным турбонаддувом, позаимствованный у все того же Land Cruiser 300. Пока неизвестно, какова будет его отдача на Тундре — у LC300 он развивает 415 л.с. и 650 Нм. Мотор нынешней Тундры — 5,7-литровый двигатель V-8 мощностью 381 л.с.

При этом не исключено появление гибридной модификации — на одной из тизерных фотографий, распространённых Тойотой, на это намекает эмблема iForce MAX на клапанной крышке мотора, выполненная в синем цвете, которым тойотовцы традиционно маркируют свои гибриды.

Также Toyota поделилась тизерным изображением интерьера новой Tundra, показывающим, что новинка получит медиасистему с большим сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay. Это важно, ведь Ford F-150 и Ram 1500 предлагают 12-дюймовые экраны,, у Тундры уходящего поколения есть лишь 8-дюймовый блок.

Еще одно улучшение интерьера по сравнению с текущей моделью — панорамный люк в крыше, который должен быть доступен в дорогих комплектациях. На фото ниже показан интерьер Тундры в версии TRD Pro. Заднее будет опускным.

Официальная премьера Toyota Tundra нового поколения состоится, как ожидается, в конце лета, а продажи в США стартуют осенью. Цены и комплектации станут известны ближе к дате дебюта.

Ранее Фокус сообщал, что внедорожник Toyota Land Cruiser 300 получил первый тюнинговый кит. Доработки выполнены японским ателье Modellista.

Также мы рассказывали, что в США пикап Toyota Tacoma достиг рекордного пробега. Автомобиль 2007 года выпуска уже преодолел более 2,4 млн км и продолжает служить своему владельцу.