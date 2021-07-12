Даешь больше эмоций: Toyota Land Cruiser 300 получил эффектный спортивный обвес (видео)

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 получил яркий обвес от японского тюнинг-ателье Modellista.

Дизайнеры из Modellista запустили в производство аэрокит для нового японского внедорожника. В комплект тюнинг-набора входит передний и задний бамперы, а также новые 21-дюймовые легкосплавные колеса оригинального дизайна. В первую очередь, новый набор доступен для онлайн-заказа, но вскоре появится и у официальных представителей тюниг-ателье.

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Инсайдеры сообщают, что пакет обновлений экстерьера был разработан при участии клиентов из Ближнего Востока и России. Дизайнер кита Дайсуке Мотояма опросил потенциальных покупателей на нескольких рынках, чтобы сделать максимально популярный и визуально привлекательный обвес.

Колесные диски могут быть в одно- и двухцветной конфигурациях, но размер резины остается неизменным — 275/50 R21. Японские тюнеры решили использовать на дисках столько же сдвоенных спиц, сколько гаек на ступице. Бамперы, а также накладки на пороги доступны в цветах White Pearl Crystal, Precious White Pearl, Silver Metallic или Attitude Black Mica.

Как и ожидалось, пакет дополнений никак не затрагивает техническую часть. Потому все машины-носители яркого обвеса будут оснащены стоковым двигателем V6 с двойным турбонаддувом, который выдает 409 лошадиных сил и 650 Нм максимального крутящего момента. Ожидается, что новый внедорожник от Toyota также вскоре добавит в свою моторную линейку гибридный силовой агрегат, в основе которого будет бензиновый мотор объемом 3,4 литра.

Как ранее сообщалось, партию новых Toyota Land Cruiser 300 разбили еще по дороге к дилеру. Все машины в результате аварии автовоза получили серьезные повреждения.

Также Фокус писал, что возле представительства Toyota фотографы словили спортивную версию нового Land Cruiser 300. Вероятно автомобиль получит аэродинамический обвес, а также доработанную подвеску.