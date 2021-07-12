Даєш більше емоцій: Toyota Land Cruiser 300 отримав ефектний спортивний обвіс (відео)

Новий позашляховик Toyota Land Cruiser 300 отримав яскравий обвіс від японського тюнінг-ательє Modellista.

Дизайнери з Modellista запустили у виробництво аерокит для нового японського позашляховика. У комплект тюнінг-набору входить передній і задній бампери, а також нові 21-дюймові легкосплавні колеса оригінального дизайну. В першу чергу, новий набір доступний для онлайн-замовлення, але незабаром зʼявиться і в офіційних представників тюнінг-ательє.

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Інсайдери повідомляють, що пакет оновлень екстерʼєру був розроблений за участю клієнтів з Близького Сходу і Росії. Дизайнер кита Дайсуке Мотояма опитав потенційних покупців на декількох ринках, щоб зробити максимально популярний і візуально привабливий обвіс.

Колісні диски можуть бути в одно- і двокольоровій конфігураціях, але розмір гуми залишається незмінним — 275/50 R21. Японські тюнери вирішили використовувати на дисках стільки ж здвоєних спиць, скільки гайок на ступиці. Бампери, а також накладки на пороги доступні в кольорах White Pearl Crystal, Precious White Pearl, Silver Metallic або Attitude Black Mica.

Як і очікувалося, пакет доповнень ніяк не зачіпає технічну частину. Тому всі машини-носії яскравого обважування будуть оснащені стоковим двигуном V6 з подвійним турбонаддувом, який видає 409 кінських сил і 650 Нм максимального крутного моменту. Очікується, що новий позашляховик від Toyota також незабаром додасть у свою моторну лінійку гібридний силовий агрегат, в основі якого буде бензиновий мотор обʼємом 3,4 літра.

Як раніше повідомлялося, партію нових Toyota Land Cruiser 300 розбили ще дорогою до дилера. Всі машини в результаті аварії автовозу отримали серйозні пошкодження.

Також Фокус писав, що біля представництва Toyota фотографи піймали спортивну версію нового Land Cruiser 300. Імовірно автомобіль отримає аеродинамічний обвіс, а також доопрацьовану підвіску.