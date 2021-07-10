В США пикап Toyota Tacoma достиг рекордного пробега 2,4 млн км и продолжает ездить (видео)

Владелец пикапа ежедневно проезжает около 800 км и спустя годы доволен своим автомобилем.

В YouTube появился ролик, рассказывающий о пикапе Toyota Tacoma 2007 года выпуска, который преодолел более 2,4 миллиона километров. Интересно, что одометр автомобиля одометр в буквальном смысле закончился, застыв на отметке в 999 999 миль (1,6 млн км). После этого владелец машины фиксирует пробег с помощью GPS-трекера.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как можно наездить такой большой пробег за 14 лет? Все просто. Владелец пикапа Майк Нил купил его новым в 2007 году, чтобы развозить медицинское оборудование. В среднем американец проезжает около 800 км за день по дорогам штатов Вирджиния и Северная Каролина. Несмотря на рекордный пробег, автомобиль доставляет владельцу не так уж много проблем. Так, на пробеге в 1,4 млн км 2,7-литровый двигатель мощностью 161 л.с. был заменен на аналогичный новый.

[ + – ] Одометр застыл на отметке 999 999 миль (1,6 млн километров) Фото: скриншот

На пробеге в 2 млн км вышел из строя гидротрансформатор автоматической коробки передач. Не желая в скором времени снова возвращаться к вопросу трансмиссии, Майк заменил узел КПП в сборе. Несмотря на почтенный пробег и немалый возраст, машина почти не имеет следов коррозии, да и в целом выглядит опрятно за исключением нескольких мелких царапин на переднем бампере.

[ + – ] Владелец пикапа Майк Нил

Сам владелец секрет долголетия пикапа видит в регулярном техническом обслуживании и использовании оригинальных комплектующих. Интересно, что регион использования машины не способствуют сохранению лакокрасочного покрытия, так как оба штата находятся на побережье Атлантического океана, отличаясь большим количеством жарких, солнечных дней. Это говорит о хорошей заводской антикоррозийной обработке кузовных элементов.

Как ранее сообщал Фокус, фотографы словили спортивную версию нового Toyota Land Cruiser. Главное отличие модификации Toyota Land Cruiser GR Sport от более скромных версий кроется в ярком обвесе и доработанной подвеске.

Также мы рассказывали, что "китайский Хаммер" начали продавать всем желающим. Автомобиль Dongfeng Warrior M50, который представляет собой копию знаменитого вездехода Hummer, вышел на гражданский рынок Китая. Ранее такие машины выпускались только в армейском исполнении, предназначаясь для китайской армии.