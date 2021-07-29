Toyota показала салон пикапа на базе Land Cruiser 300, в Украине представили саму "трехсотку" (видео)

Пока в Украине проходит всеукраинская презентация нового внедорожника Toyota Land Cruiser 300, японский автопроизводитель анонсировал салон нового пикапа на базе "трехсотки".

Toyota дразнит публику, регулярно публикуя новые фотографии пикапа на шасси Land Cruiser 300. В этот раз компания официально "засветила" снимки интерьера пикапа Tundra в спортивной версии TRD Pro. Видео демонстрирует ярко-красный салон, в отделке которого используется перфорированная и цельная кожа. Вызывающего цвета интерьер сочетается с белой строчкой. Опубликованные кадры также демонстрируют беспроводную зарядку для смартфона, шайбу смены внедорожных режимов, а также клавиши активации вспомогательных на бездорожье электронных помощников.

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В отличие от многих комплектаций родственного внедорожника, пикап получит цифровую комбинацию приборов, Ожидается, что новую машину оснастят 3,5-литровым бензиновым битурбомотором на 409 л.с., который устанавливается в новый Land Cruiser 300. Пикап оснастят единственной трансмиссией — "автоматом" на 10 передач.

Ранее японский автопроизводитель анонсировал, что будущий пикап получит заднее опускное стекло. Также Toyota Tundra оснастят панорамной крышей, которая состоит из двух частей. Последняя опция в пикапах почти не встречается. Мировая премьера новинки должна состоятся осенью 2021 года.

Что до украинской презентации "трехсотки", все данные новинке — технические особенности для нашего рынка, цены и комплектации Toyota Land Cruiser 300 — будут обнародованы 6 августа.

Ранее Фокус сообщал, что Том Хэнкс продает свой Toyota Land Cruiser FJ40 в тюнинге. За 40 лет машина прошла немногим более 84,5 тысяч миль (136 тысяч км).

Также мы писали, что Toyota стремится пресечь перепродажи "трехсотки" по спекулятивным ценам. Покупателей "трехсотки" обязывают подписывать соглашение, запрещающее перепродавать свои машины третьим лицам.