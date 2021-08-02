Toyota готовит гибридный Land Cruiser 300 с турбодизелем и электромотором

Toyota начинает разработку более "чистого" дизельного двигателя, чтобы соответствовать предстоящим ограничениям выбросов ДВС в Японии и на других рынках по всему миру.

Новый силовой агрегат, вероятно, будет включать иметь электрически модуль и, тем самым, будет гибридным. Он отлично подойдет для внедорожников, таких как недавно представленный Land Cruiser 300 и предстоящий Land Cruiser Prado нового поколения, а также для коммерческих автомобилей, таких как Hiace. Электрифицированный дизель сможет обеспечить высокий крутящий момент в сочетании с расширенным запасом хода, топливной экономичностью и долговечностью.

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[ + – ] Toyota Land Cruiser 300

На сегодня в моторной линейке нового Toyota Land Cruiser 300 уже присутствует дизельный вариант — это 3,3-литровый V6 мощностью 309 л. с. и 700 Нм крутящего момента. Что касается Toyota Hiace, представленной в 2019 году, она предлагается с 2,8-литровым четырехцилиндровым турбодизелем мощностью 177 л.с. и крутящим моментом до 450 Нм.

Напомним, что последний гибридный дизель представила группа PSA, производившая Peugeot 3008 и 508 с приставкой Hybrid4, а также Citroen DS5 в период с 2011 по 2016 год. В этом случае система объединила в себе дизельный двигатель 2.0 HDi и электродвигатель, установленный на задней оси.

Французская компания быстро отказалась от этой силовой установки и заменила дизельные двигатели на бензиновые для своих гибридов нового поколения. Сегодня дизельные гибридные силовые установки можно найти на Audi, BMW и Mercedes-Benz.

Ранее мы писали, что Том Хэнкс продает свой классический Toyota Land Cruiser FJ40. На машине установлен 4,3-литровый V6 мощностью около 200 л.с. с индексом L35 от GM.

Также Фокус сообщал, что Toyota готовит пикап на шасси Land Cruiser 300. Ожидается, что новую машину оснастят 3,5-литровым бензиновым битурбомотором на 409 л.с., который уже устанавливается на новом внедорожнике.