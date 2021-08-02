Живее всех живых: классический внедорожник Toyota Land Cruiser 70 снова обновили

Похоже, Toyota выбрала внедорожник Land Cruiser 70 на роль "вечного" автомобиля. Модель, выпускаемая с 1984 года, в очередной раз модернизирована.

Toyota Land Cruiser 70 с широким выборов кузовов выпускается с 1984 года. Но 37 лет на конвейере — это далеко не предел. Сегодня автомобиль продается на ограничнном количестве рынков — и там не теряет популярности. К примеру, в Австралии до сих пор ежегодно продается по 10 тысяч машин. Потому "семидесятка" получила ряд обновлений. Так, в 2020-м внедорожник обзавелся штатной мультимедийной системой со встроенной навигацией.

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На этот раз обновление более серьезное и касается пассивной безопасности. В Австралии с ноября 2022 года вступают в действие более жесткие требования по краш-тестам, добавляется испытание боковым ударом о столб. И в Тойоте решили подтянуть "Крузер" до новых норм. Это уже не первый этап повышения безопасности классического внедорожника.

Несколько лет назад Land Cruiser 70 в кузове пикап получил боковые подушки безопасности и подушку для колен водителя. В сочетании с новой рулевой колонкой и креслами этот апдейт позволил почти 40-летней машине заработать пять звезд по методике ANCAP. Ожидается, что в преддверии введения новых норм такой набор доработок получат и другие варианты "семидесятки" — пятиместный универсал, пикап с двойной кабиной, а также версия Troop Carrier с салоном на 13 мест.

На сегодняшний день все Toyota Land Cruiser 70 оснащаются дизельными моторами V8 объемом 4,5 литра мощностью 205 л.с. Не исключено, что в свете ужесточения экологических норм машина может получить новый 3,3-литровый турбодизель, который впервые появится на Land Cruiser 300.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota начинает разработку более "чистого" дизельного двигателя для Land Cruiser 300. овый силовой агрегат, вероятно, будет включать иметь электрически модуль и, тем самым, будет гибридным.

Также мы писали, что Том Хэнкс выставил на продажу свой Toyota Land Cruiser FJ40. В салоне классического внедорожника прописались кресла от Porsche и система кондиционирования.