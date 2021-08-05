Пасатом віднесло: Toyota слідом за Volkswagen убиває вічний седан

Повнорозмірний седан Toyota Avalon відправляється на пенсію після 26 років виробництва та чотирьох пережитих генерацій.

Багато автовиробників відмовляються від седанів на користь кросоверів. Маркетологи самі привчають ринок до "паркетників", компанії змушені змінювати свої модельні лінійки. Ось і седан бізнес-класу Toyota Avalon спіткала та ж доля: модель знімають із виробництва.

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Раніше вже зникли такі довгожителі ринку, як Buick LaCrosse, Chevrolet Impala, Ford Taurus, Hyundai Azera і Kia Cadenza, Ford Mondeo/Fusion. Як раніше повідомляв Фокус, американському Volkswagen Passat також підписаний смертний вирок.

Що до Avalon, то Toyota повідомила своїм постачальникам, що виробництво моделі буде припинено після 2022 модельного року. При цьому в офіційній заяві американській пресі з цього приводу японський автовиробник обрадував потенційну аудиторію, заявивши, що Toyota не відмовляється від седанів і готує нові продукти.

Також автовиробник заявив, що відставка Avalon не вплине на виробничі потужності та завантаженість підприємства Toyota Motor Manufacturing Kentucky, де седан випускається для американського ринку. На заводі працює понад 7000 чоловік, він виробляє седан Lexus ES, а також Toyota Camry і RAV4 Hybrid.

Можна сумувати через скорочення модельної лінійки Тойот, але сегмент седанів стрімко скорочується. У минулому році Toyota продала в США тільки 18 421 примірників Avalon. Навіть до пандемії продажі неухильно падали з 2013 року, коли було продано 70 990 штук.

У США до кінця 2021 року в сегменті Avalon залишиться три моделі — Chrysler 300, Dodge Charger і Nissan Maxima. Продажі 300 і Maxima за останні кілька років сильно скоротилися, але Charger при цьому продовжує залишатися популярним, у 2019 році Dodge продав майже 97 000 нових седанів.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota представила позашляхову версію Land Cruiser 300. Новинка була розроблена з урахуванням думки водіїв, які беруть участь у ралі Дакар.

Також ми писали, що Toyota починає розробку більш "чистого" дизельного двигуна. Він відмінно підійде для позашляховиків, таких як недавно представлений Land Cruiser 300 і майбутній Land Cruiser Prado нового покоління.