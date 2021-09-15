Показали новую Toyota RAV4 Adventure: какие изменения ждут RAV4 2022 года

Специальная "внедорожная" версия Toyota RAV4 Adventure показывает, какие изменения ждут обновленный RAV4 2022 года. С начала следующего года ее планируют продавать в Европе, а значит есть большой шанс, что и в Украине.

Покупателям популярного кроссовера Toyota RAV4 нового (пятого) поколения в США и Японии версия Adventure предлагалась изначально. В начале 2022 года ее планируют включить и в европейскую линейку. Компания Toyota позиционирует Adventure как "внедорожную" версию популярного кроссовера.

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[ + – ] Передняя часть такого RAV4 стала выглядеть заметно агрессивнее за счет нового дизайна бампера и решетки радиатора Фото: Toyota

Решетка радиатора полностью черного цвета и с двумя горизонтальными ламелями, на которых расположена эмблема. Дополняют образ темные окантовки противотуманных фар и новая двухцветная окраска – основной темно-зеленый цвет Urban Khaki, а крыша, передние стойки кузова и задний спойлер серого цвета Dynamic.

Помимо этого, новый экстерьер щеголяет более широкими накладками на колесных арках и черными 19-дюймовыми колесными дисками нового дизайна. Такие диски, светодиодные фары со встроенными полосками ходовых огней и более компактные светодиодные противотуманки в будущем получат все обновленные Toyota RAV4 2022 модельного года.

[ + – ] В интерьере Adventure обновления не так заметны, как в экстерьере Фото: Toyota

А в их интерьере появятся:

новая подсветка салона

зарядный порт USB-C

электропривод не только водительского, а и пассажирского сиденья

Помимо этих новшеств интерьер Toyota RAV4 Adventure отличает еще и оригинальная обивка сидений.

[ + – ] Интерьер Toyota RAV4 Adventure отличает оригинальная обивка сидений Фото: Toyota

Версия Adventure базируется на полноприводной гибридной модификации Toyota RAV4 с дополнительным электродвигателем на заднее оси. Пиковая мощность данной системы составляет 222 л.с.

Цена такой Toyota RAV4 в Украине начинается с 1 140 030 грн. Сколько он будет стоить в исполнении Adventure мы узнаем с началом продаж. В Европе они запланированы на первый квартал 2022 года.

[ + – ] Версия Adventure базируется на полноприводной гибридной модификации Toyota RAV4 Фото: Toyota

Ранее Фокус писал, что в Украине начался прием заказов на еще один новый кроссовер Toyota — Yaris Cross по цене от 556 528 гривен.

Не дремлют и конкуренты Toyota RAV4 2022 года. Например, уже официально показали новую Mazda CX-5 2022 модельного года.