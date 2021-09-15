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Показали новую Toyota RAV4 Adventure: какие изменения ждут RAV4 2022 года

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новый дизайн Toyota RAV4, обновленный кроссовер Toyota RAV4 2022, экстерьер Toyota RAV4 2022 Adventure
Фото: Toyota | Для новой Toyota RAV4 2022 Adventure предложена двухцветная окраска

Специальная "внедорожная" версия Toyota RAV4 Adventure показывает, какие изменения ждут обновленный RAV4 2022 года. С начала следующего года ее планируют продавать в Европе, а значит есть большой шанс, что и в Украине.

Покупателям популярного кроссовера Toyota RAV4 нового (пятого) поколения в США и Японии версия Adventure предлагалась изначально. В начале 2022 года ее планируют включить и в европейскую линейку. Компания Toyota позиционирует Adventure как "внедорожную" версию популярного кроссовера.

обновленная внешность Toyota RAV4 2022, новый бампер, новая решетка радиатора, новые фары
Передняя часть такого RAV4 стала выглядеть заметно агрессивнее за счет нового дизайна бампера и решетки радиатора
Фото: Toyota

Решетка радиатора полностью черного цвета и с двумя горизонтальными ламелями, на которых расположена эмблема. Дополняют образ темные окантовки противотуманных фар и новая двухцветная окраска – основной темно-зеленый цвет Urban Khaki, а крыша, передние стойки кузова и задний спойлер серого цвета Dynamic.

Помимо этого, новый экстерьер щеголяет более широкими накладками на колесных арках и черными 19-дюймовыми колесными дисками нового дизайна. Такие диски, светодиодные фары со встроенными полосками ходовых огней и более компактные светодиодные противотуманки в будущем получат все обновленные Toyota RAV4 2022 модельного года.

интерьер Toyota RAV4 Adventure, салон, передняя панель
В интерьере Adventure обновления не так заметны, как в экстерьере
Фото: Toyota

А в их интерьере появятся:

  • новая подсветка салона
  • зарядный порт USB-C
  • электропривод не только водительского, а и пассажирского сиденья

Помимо этих новшеств интерьер Toyota RAV4 Adventure отличает еще и оригинальная обивка сидений.

интерьер Toyota RAV4 Adventure, салон, передние сиденья
Интерьер Toyota RAV4 Adventure отличает оригинальная обивка сидений
Фото: Toyota

Версия Adventure базируется на полноприводной гибридной модификации Toyota RAV4 с дополнительным электродвигателем на заднее оси. Пиковая мощность данной системы составляет 222 л.с.

Цена такой Toyota RAV4 в Украине начинается с 1 140 030 грн. Сколько он будет стоить в исполнении Adventure мы узнаем с началом продаж. В Европе они запланированы на первый квартал 2022 года.

новый дизайн Toyota RAV4, обновленный кроссовер Toyota RAV4 2022, экстерьер Toyota RAV4 2022 Adventure
Версия Adventure базируется на полноприводной гибридной модификации Toyota RAV4
Фото: Toyota

Ранее Фокус писал, что в Украине начался прием заказов на еще один новый кроссовер Toyota — Yaris Cross по цене от 556 528 гривен.

Не дремлют и конкуренты Toyota RAV4 2022 года. Например, уже официально показали новую Mazda CX-5 2022 модельного года.