Показали новую Toyota RAV4 Adventure: какие изменения ждут RAV4 2022 года
Специальная "внедорожная" версия Toyota RAV4 Adventure показывает, какие изменения ждут обновленный RAV4 2022 года. С начала следующего года ее планируют продавать в Европе, а значит есть большой шанс, что и в Украине.
Покупателям популярного кроссовера Toyota RAV4 нового (пятого) поколения в США и Японии версия Adventure предлагалась изначально. В начале 2022 года ее планируют включить и в европейскую линейку. Компания Toyota позиционирует Adventure как "внедорожную" версию популярного кроссовера.
Решетка радиатора полностью черного цвета и с двумя горизонтальными ламелями, на которых расположена эмблема. Дополняют образ темные окантовки противотуманных фар и новая двухцветная окраска – основной темно-зеленый цвет Urban Khaki, а крыша, передние стойки кузова и задний спойлер серого цвета Dynamic.
Помимо этого, новый экстерьер щеголяет более широкими накладками на колесных арках и черными 19-дюймовыми колесными дисками нового дизайна. Такие диски, светодиодные фары со встроенными полосками ходовых огней и более компактные светодиодные противотуманки в будущем получат все обновленные Toyota RAV4 2022 модельного года.
А в их интерьере появятся:
- новая подсветка салона
- зарядный порт USB-C
- электропривод не только водительского, а и пассажирского сиденья
Помимо этих новшеств интерьер Toyota RAV4 Adventure отличает еще и оригинальная обивка сидений.
Версия Adventure базируется на полноприводной гибридной модификации Toyota RAV4 с дополнительным электродвигателем на заднее оси. Пиковая мощность данной системы составляет 222 л.с.
Цена такой Toyota RAV4 в Украине начинается с 1 140 030 грн. Сколько он будет стоить в исполнении Adventure мы узнаем с началом продаж. В Европе они запланированы на первый квартал 2022 года.
Ранее Фокус писал, что в Украине начался прием заказов на еще один новый кроссовер Toyota — Yaris Cross по цене от 556 528 гривен.
Не дремлют и конкуренты Toyota RAV4 2022 года. Например, уже официально показали новую Mazda CX-5 2022 модельного года.