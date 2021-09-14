В Украину едет новый Toyota Yaris Cross по цене от 556 528 гривен

Новый Yaris Cross будет самый компактный и доступный кроссовер Toyota в Украине. На машины уже принимают предварительные заказы сразу в двух версиях: бензиновой и гибридной.

Новый Toyota Yaris Cross 2022 не должен составить конкуренцию другому кроссоверу компании – Toyota C-HR в Украине, так как последний крупнее, дороже и рассчитан на немного другого покупателя.

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[ + – ] Кроссовер построен на платформе хэтчбека Toyota Yaris 2021 Фото: Toyota

По названию нетрудно догадаться, что компактный городской кроссовер является близким родственником хэтчбека Toyota Yaris – автомобили построены на одной платформе. Yaris Cross, конечно, несколько крупнее:

Длина – 4172 мм

Ширина – 1765 мм

Высота – 1595 мм

Колесная база – 2560 мм

У него атлетичный дизайн с высоким капотом и короткими свесами кузова, а бамперы, пороги и колесные арки прикрыты защитными пластиковыми накладками.

[ + – ] Подогрев сидений и камера заднего вида значатся в базовой комплектации Фото: Toyota

В интерьере рулевое колесо, переключатели на центральной панели и ряд других деталей знакомы по Toyota Yaris 2021. Топовые версии Yaris Cross получили цифровой дисплей спидометра на панели приборов и большой 9,0-дюймовый сенсорный экран мультимедиа.

Цена Toyota Yaris Cross 2022 в Украине стартует с 556 528 гривен за версию с 1,5-литровым 125-сильным бензиновым двигателем. Гибридный вариант мощностью 116 л. с. стоит от 690 877 гривен.

В первом случае можно выбрать 6-ступенчатую МКПП или бесступенчатый вариатор, а вот гибридная модификация комплектуется только вариатором. Привод у кроссовера – исключительно передний.

[ + – ] Объем багажника Toyota Yaris Cross – 390-1090 л. Фото: Toyota

Базовая комплектация Toyota Yaris Cross Live включает, среди прочего, подогрев сидений и камеру заднего вида. В топовом варианте Adventure за 821 313 гривен предусмотрены светодиодные фары, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света.

Все версии модели получили комплекс безопасности Toyota Safety Sense – адаптивный круиз-контроль, системы упреждения столкновений, контроля разметки, управления светом фар и распознавания дорожных знаков.

Подождем пока новый Toyota Yaris Cross 2022 попадет к нам на обзор и тест-драйв, как это произошло с компактным кроссовером Nissan Juke.

А еще напомним, что и компания Hyundai рассекретила свой Casper: самый маленький кроссовер.