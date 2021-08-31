Новый Nissan Juke в Украине: что показал первый тест-драйв

Новый Nissan Juke уже в Украине. И мы открываем некоторые его секреты, которые успели узнать, проведя первый тест-драйв.

Не так давно Фокус уже сообщал о том, какой будет цена на новый Nissan Juke 2021 года в Украине . А после этого новый Ниссан Джук попал к нам на обзор.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Первый тест-драйв нового Nissan Juke в Украине Фото: Ниссан Украина

Экстерьер нового Ниссан Джук: по-прежнему дерзкий

Модель первого поколения, которая дебютировала десять лет назад, разошлась по миру 1,5-миллионным тиражом, завоевала огромную армию поклонников и породила большое количество последователей. Так что к изменениям во внешности подходить надо было аккуратно.

В результате новый Джук второго поколения сохранил свой дерзкий стиль, который в компактном формате объединяет черты купе и кроссовера, что на сегодня является мегапопулярным трендом — как и комбинированная окраска кузова. Создатели этого компактного городского кроссовера предлагают несколько десятков вариантов, которые можно получить из 11 цветов кузова и 3 — крыши.

[ + – ] Экстерьер нового Nissan Juke [ + – ] Внешность нового Ниссан Джук [ + – ] Новый Ниссан Джук: внешность [ + – ] Ниссан Джук уже в Украине [ + – ] Встречайте новый Джук в Украине [ + – ] Внешность нового Ниссан Джук [ + – ] Варианты окраски нового Ниссан Джук

В любом случае, переднюю часть Джука формируют фирменная решетка радиатора Nissan – V-Motion и круглые фары с Y-образными светодиодными "подписями". Кстати, благодаря им, новый Juke стал еще более узнаваемым в темноте — потому что узкие светодиодные "реснички" сегодня получили большое распространение в моделях и других производителей.

Вот только при полностью светодиодном освещении в указателях поворотов остались обычные лампы накаливания. Возможно, это и не современное решение, зато их легко заменить в полевых условиях. И, завершая разговор про светотехнику, отметим, что Nissan Juke второго поколения лишился характерных "бумерангов" задних фонарей в стиле спортивного купе Nissan 370Z.

Такое решение помогло сделать проем багажника больше и придать ему более правильную форму. Да и сам отсек увеличился на 20%. А пассажиры заднего ряда получили около 6 см дополнительного пространства в районе коленей. А все потому, что размеры нового Ниссан Джук выросли!

Размеры нового Nissan Juke 2021 года

Длина 4210 мм

Ширина с зеркалами 1983 мм

Высота 1595 мм

Колесная база 2636 мм

Дорожный просвет 172 мм

Объем багажника 422-1305 л

Важно

Ток, разряд! Фокус проверил, как далеко уедет Nissan Leaf без подзарядки, если не экономить

Интерьер нового Nissan Juke: смена стиля

Возможно, распрощавшись с "мотоциклетным" стилем, в котором были оформлены щиток приборов и центральный напольный тоннель в модели первого поколения, новый Джук лишился определенной изюминки. Но с точки зрения эргономики и отделочных материалов салон новинки нравится больше. В нем появилось больше мягких материалов и возможность заказать Ниссан Джук 2021 года с отделкой передней панели алькантарой (искусственной замшей) или экокожей, которая будет гармонировать с аналогичной отделкой сидений.

Передние кресла Monoform с интегрированными в спинки подголовниками обеспечивают надежную фиксацию в поворотах и удобную посадку. Это стало возможным благодаря опции регулировки водительского кресла по высоте, а рулевой колонки как по углу наклона – что было и ранее, так и по вылету – что наконец-то появилось в Джуке.

А еще передние кресла, руль с усеченным снизу ободом и круглые сопла дефлекторов обдува привносят в интерьер немного спортивного настроения.

[ + – ] Интерьер нового Ниссан Джук [ + – ] Новый Nissan Juke предлагает разные варианты оформления салона [ + – ] Большой 8-дюймовый монитор нового Ниссан Джук [ + – ] Вариант отделки нового Nissan Juke

Комплектации и цены на новый Nissan Juke

Visia – 515 210 грн.

Acenta – 570 770 / 613 920 грн.

N-Connecta – 655 610 грн.

Tekna – 703 070 грн.

N-Design — 786 360

Enigma — 712 710 грн.*

* количество автомобилей ограничено

Мультимедиа и безопасность: контроль без вмешательства

Во всех Ниссан Джук нового поколения, кроме самой простой комплектации Visia, управление различными функциями мультимедиа возложены на 8-дюймовый сенсорный экран. Несмотря на повальное увлечение этой технологией, выбор основных пунктов в меню осуществляется механическими кнопками, которыми удобнее пользоваться при движении по неровной дороге.

Мультимедийная система Nissan Connect обеспечивает интеграцию смартфонов посредством Apple CarPlay® или Android Auto, но предлагает в передней части всего один USB-разъем для подключения девайсов. Да и полочка под центральной консолью, на которой можно расположить устройство небольшая и размещать на ней крупный смартфон неудобно. Сзади, кстати, тоже только один порт для подключения. Так что, покупатели новых Джуков, запасайтесь переходниками! Ведь и такой привычной на сегодня функции, как беспроводная зарядка, тут тоже нет.

В двух более дорогих комплектациях Tekna (за доплату) и N-Design новый Nissan Juke предлагает акустическую систему Bose Personal Plus, все восемь динамиков которой сконцентрированы в передней части салона — четыре из них установлены в подголовниках передних кресел.

[ + – ] Кресла Monoform с интегрированными в спинки подголовниками, а в них - динамиками акустической системы Bose Personal Plus Фото: Ниссан Украина

Начиная с уровня оснащения N-Connecta, во всех новых Джуках на щитке приборов расположен 7-дюймовый TFT-дисплей. Он позволяет держать в поле зрения работу различных вспомогательных систем, которые, в свою очередь, помогают водителю контролировать ситуацию вокруг.

Эти ассистенты помогают распознавать дорожные знаки, контролировать полосу движения, оповещать о приближении помехи при движении задним ходом, предупреждать о других авто в "мертвых" зонах зеркал, осмотреться вокруг машины с высоты птичьего полета. Вот только рано складывать руки на животе и снимать с себя обязанности водителя. О системе полуавтономного вождения ProPILOT в Украине пока говорить рано. Поэтому-то новый Джук по возможности обо всех рисках предупреждает, но самостоятельно никаких действий не предпринимает.

[ + – ] Среди прочего, 7-дюймовый TFT-дисплей позволяет контролировать и работу различных вспомогательных систем Фото: Ниссан Украина

Риск столкновения с впереди идущим транспортом должна исключить штатная для всех Джуков система экстренного торможения. Вот только проверять ее работоспособность мы не решились. Зато убедились, что светодиодные фары с системой автоматического управления дальним светом существенно улучшают обзорность в темное время суток. И такие фары тоже доступны во всех комплектациях.

[ + – ] Пространство для коленей задних пассажиров увеличилось почти на 6 см [ + – ] На 20% увеличился багажник – с 354 до 422 литров в походном состоянии

Новые мотор и коробка: на 1 литре и с "роботом"

Точно так же выбранная комплектация не влияет и на двигатель нового Nissan Juke второго поколения. Под капотом модели расположился 3-цилиндровый 1-литровый бензиновый мотор мощностью 114 л.с. Турбина помогает ему выдавать 180 Нм крутящего момента, но даже в таком варианте на высоких скоростях во время обгонов на загородной трассе ощущается недостаток тяги.

Зато от заунывной песни мотора Ниссан Джук нового поколения избавился — заодно с флегматичным вариатором. Вместо него в качестве альтернативы 6-ступенчатой механической коробке передач предложена 7-скоростная роботизированная трансмиссия DCT с двумя сцеплениями. Учитывая большую популярность Джуков первого поколения именно с вариатором, можно смело предрекать таковую и "роботизированным" модификациям.

[ + – ] Двигатель Nissan Juke нового поколения: 1 литр и 3 цилиндра [ + – ] Робот DСT в новом Hissan Juke: 2 сцепления и 7 передач

Они должны быть на пару литров экономичнее, чем прежние версии с вариаторами и не менее удобны в городе. И в городе, при разгоне в пределах разрешенных скоростей, динамика авто с такой трансмиссией уже не вызывает нареканий. Особенно в режиме "Спорт", который обостряет реакции силового агрегата. Он также наполняет руль более сочным усилием. А еще больше азарта в управлении новым Джуком добавляют подрулевые переключатели передач.

Увеличенная более чем на 10 сантиметров колесная база положительно сказалась не только на пространстве на втором ряду, но и на плавности хода. Впрочем, новый Джук все равно сохранил присущую авто первого поколения небольшую жесткость, которую в большей мере ощутят владельцы этого авто в самой дорогой комплектации на 19-дюймовых колесных дисках. На колесах с 17-дюймовыми дисками тоже ощущаются небольшие острые неровности и дефекты дороги, но проходит по ним новый Juke достаточно тихо.

Технические характеристики нового Ниссан Джук 2021 года

Тип двигателя — бензиновый, турбо

Объем двигателя, см3 — 999

Мощность двигателя, кВт (л.с.) — 84 (114) при 5250 об/мин

Крутящий момент, Нм — 180 при 2400 об/мин

Коробка передач — 6-ст. мех. 7-ст. робот

Расход топлива, трасса-город, л/100 км — 4,9-6,4 5,2-6,8

Разгон до 100 км/ч, с — 11,5 11,8

Макс. скорость, км/ч — 178

Объем топливного бака, л — 46

[ + – ] Y-образная световая "подпись" фар: узнать новый Джук в темноте теперь будет легче Фото: Ниссан Украина

Время покажет

Получив под капот столь компактный моторчик, новый Джук только подтверждает общую тенденцию к уменьшению количества цилиндров и литража. Он сохранил свой фирменный стиль, но стал более практичным и удобным. Вот только для борьбы с конкурентами одной только внешности может оказаться недостаточно, пусть даже она и является ключевым фактором при выборе автомобиля более чем у 30% покупателей Ниссан.