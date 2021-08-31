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Новый Nissan Juke в Украине: что показал первый тест-драйв

Дмитрий Чабан
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Цены, комплектации и тест-драйв Nissan Juke нового поколения
Фото: Ниссан Украина | Новый Nissan Juke в Украине

Новый Nissan Juke уже в Украине. И мы открываем некоторые его секреты, которые успели узнать, проведя первый тест-драйв.

Не так давно Фокус уже сообщал о том, какой будет цена на новый Nissan Juke 2021 года в Украине. А после этого новый Ниссан Джук попал к нам на обзор.

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Первый тест-драйв нового Nissan Juke в Украине
Фото: Ниссан Украина

Экстерьер нового Ниссан Джук: по-прежнему дерзкий

Модель первого поколения, которая дебютировала десять лет назад, разошлась по миру 1,5-миллионным тиражом, завоевала огромную армию поклонников и породила большое количество последователей. Так что к изменениям во внешности подходить надо было аккуратно.

В результате новый Джук второго поколения сохранил свой дерзкий стиль, который в компактном формате объединяет черты купе и кроссовера, что на сегодня является мегапопулярным трендом — как и комбинированная окраска кузова. Создатели этого компактного городского кроссовера предлагают несколько десятков вариантов, которые можно получить из 11 цветов кузова и 3 — крыши.

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Экстерьер нового Nissan Juke
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Внешность нового Ниссан Джук
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Новый Ниссан Джук: внешность
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Ниссан Джук уже в Украине
Ниссан Джук второго поколения обзор
Встречайте новый Джук в Украине
Новый Nissan Juke обзор, тест-драйв
Внешность нового Ниссан Джук
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Новый Nissan Juke обзор, тест-драйв
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В любом случае, переднюю часть Джука формируют фирменная решетка радиатора Nissan – V-Motion и круглые фары с Y-образными светодиодными "подписями". Кстати, благодаря им, новый Juke стал еще более узнаваемым в темноте — потому что узкие светодиодные "реснички" сегодня получили большое распространение в моделях и других производителей.

Вот только при полностью светодиодном освещении в указателях поворотов остались обычные лампы накаливания. Возможно, это и не современное решение, зато их легко заменить в полевых условиях. И, завершая разговор про светотехнику, отметим, что Nissan Juke второго поколения лишился характерных "бумерангов" задних фонарей в стиле спортивного купе Nissan 370Z.

Такое решение помогло сделать проем багажника больше и придать ему более правильную форму. Да и сам отсек увеличился на 20%. А пассажиры заднего ряда получили около 6 см дополнительного пространства в районе коленей. А все потому, что размеры нового Ниссан Джук выросли!

Размеры нового Nissan Juke 2021 года

  • Длина 4210 мм
  • Ширина с зеркалами 1983 мм
  • Высота 1595 мм
  • Колесная база 2636 мм
  • Дорожный просвет 172 мм
  • Объем багажника 422-1305 л
Важно
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Интерьер нового Nissan Juke: смена стиля

Возможно, распрощавшись с "мотоциклетным" стилем, в котором были оформлены щиток приборов и центральный напольный тоннель в модели первого поколения, новый Джук лишился определенной изюминки. Но с точки зрения эргономики и отделочных материалов салон новинки нравится больше. В нем появилось больше мягких материалов и возможность заказать Ниссан Джук 2021 года с отделкой передней панели алькантарой (искусственной замшей) или экокожей, которая будет гармонировать с аналогичной отделкой сидений.

Передние кресла Monoform с интегрированными в спинки подголовниками обеспечивают надежную фиксацию в поворотах и удобную посадку. Это стало возможным благодаря опции регулировки водительского кресла по высоте, а рулевой колонки как по углу наклона – что было и ранее, так и по вылету – что наконец-то появилось в Джуке.

А еще передние кресла, руль с усеченным снизу ободом и круглые сопла дефлекторов обдува привносят в интерьер немного спортивного настроения.

вариант салона нового Ниссан Джук
Интерьер нового Ниссан Джук
исполнение интереьра нового Ниссан Джук 2021
Новый Nissan Juke предлагает разные варианты оформления салона
Новый Ниссан Джук вариант интерьера
Большой 8-дюймовый монитор нового Ниссан Джук
Ниссан Джук 2021 обзор тест-драйв
Вариант отделки нового Nissan Juke
вариант салона нового Ниссан Джук
исполнение интереьра нового Ниссан Джук 2021
Новый Ниссан Джук вариант интерьера
Ниссан Джук 2021 обзор тест-драйв

Комплектации и цены на новый Nissan Juke

  • Visia – 515 210 грн.
  • Acenta – 570 770 / 613 920 грн.
  • N-Connecta – 655 610 грн.
  • Tekna – 703 070 грн.
  • N-Design — 786 360
  • Enigma — 712 710 грн.*

* количество автомобилей ограничено

Мультимедиа и безопасность: контроль без вмешательства

Во всех Ниссан Джук нового поколения, кроме самой простой комплектации Visia, управление различными функциями мультимедиа возложены на 8-дюймовый сенсорный экран. Несмотря на повальное увлечение этой технологией, выбор основных пунктов в меню осуществляется механическими кнопками, которыми удобнее пользоваться при движении по неровной дороге.

Мультимедийная система Nissan Connect обеспечивает интеграцию смартфонов посредством Apple CarPlay® или Android Auto, но предлагает в передней части всего один USB-разъем для подключения девайсов. Да и полочка под центральной консолью, на которой можно расположить устройство небольшая и размещать на ней крупный смартфон неудобно. Сзади, кстати, тоже только один порт для подключения. Так что, покупатели новых Джуков, запасайтесь переходниками! Ведь и такой привычной на сегодня функции, как беспроводная зарядка, тут тоже нет.

В двух более дорогих комплектациях Tekna (за доплату) и N-Design новый Nissan Juke предлагает акустическую систему Bose Personal Plus, все восемь динамиков которой сконцентрированы в передней части салона — четыре из них установлены в подголовниках передних кресел.

Вариант интерьера Ниссан Джук 2021
Кресла Monoform с интегрированными в спинки подголовниками, а в них - динамиками акустической системы Bose Personal Plus
Фото: Ниссан Украина

Начиная с уровня оснащения N-Connecta, во всех новых Джуках на щитке приборов расположен 7-дюймовый TFT-дисплей. Он позволяет держать в поле зрения работу различных вспомогательных систем, которые, в свою очередь, помогают водителю контролировать ситуацию вокруг.

Эти ассистенты помогают распознавать дорожные знаки, контролировать полосу движения, оповещать о приближении помехи при движении задним ходом, предупреждать о других авто в "мертвых" зонах зеркал, осмотреться вокруг машины с высоты птичьего полета. Вот только рано складывать руки на животе и снимать с себя обязанности водителя. О системе полуавтономного вождения ProPILOT в Украине пока говорить рано. Поэтому-то новый Джук по возможности обо всех рисках предупреждает, но самостоятельно никаких действий не предпринимает.

новый Ниссан Джук щиток приборов
Среди прочего, 7-дюймовый TFT-дисплей позволяет контролировать и работу различных вспомогательных систем
Фото: Ниссан Украина

Риск столкновения с впереди идущим транспортом должна исключить штатная для всех Джуков система экстренного торможения. Вот только проверять ее работоспособность мы не решились. Зато убедились, что светодиодные фары с системой автоматического управления дальним светом существенно улучшают обзорность в темное время суток. И такие фары тоже доступны во всех комплектациях.

Интерьер нового Nissan Juke задний ряд, оснащение
Пространство для коленей задних пассажиров увеличилось почти на 6 см
Интерьер нового Nissan Juke багажник, оснащение
На 20% увеличился багажник – с 354 до 422 литров в походном состоянии

Новые мотор и коробка: на 1 литре и с "роботом"

Точно так же выбранная комплектация не влияет и на двигатель нового Nissan Juke второго поколения. Под капотом модели расположился 3-цилиндровый 1-литровый бензиновый мотор мощностью 114 л.с. Турбина помогает ему выдавать 180 Нм крутящего момента, но даже в таком варианте на высоких скоростях во время обгонов на загородной трассе ощущается недостаток тяги.

Зато от заунывной песни мотора Ниссан Джук нового поколения избавился — заодно с флегматичным вариатором. Вместо него в качестве альтернативы 6-ступенчатой механической коробке передач предложена 7-скоростная роботизированная трансмиссия DCT с двумя сцеплениями. Учитывая большую популярность Джуков первого поколения именно с вариатором, можно смело предрекать таковую и "роботизированным" модификациям.

Nissan Juke 2020 двигатель
Двигатель Nissan Juke нового поколения: 1 литр и 3 цилиндра
Nissan Juke 2020 коробка DCT
Робот DСT в новом Hissan Juke: 2 сцепления и 7 передач

Они должны быть на пару литров экономичнее, чем прежние версии с вариаторами и не менее удобны в городе. И в городе, при разгоне в пределах разрешенных скоростей, динамика авто с такой трансмиссией уже не вызывает нареканий. Особенно в режиме "Спорт", который обостряет реакции силового агрегата. Он также наполняет руль более сочным усилием. А еще больше азарта в управлении новым Джуком добавляют подрулевые переключатели передач.

Увеличенная более чем на 10 сантиметров колесная база положительно сказалась не только на пространстве на втором ряду, но и на плавности хода. Впрочем, новый Джук все равно сохранил присущую авто первого поколения небольшую жесткость, которую в большей мере ощутят владельцы этого авто в самой дорогой комплектации на 19-дюймовых колесных дисках. На колесах с 17-дюймовыми дисками тоже ощущаются небольшие острые неровности и дефекты дороги, но проходит по ним новый Juke достаточно тихо.

Технические характеристики нового Ниссан Джук 2021 года

  • Тип двигателя — бензиновый, турбо
  • Объем двигателя, см3 — 999
  • Мощность двигателя, кВт (л.с.) — 84 (114) при 5250 об/мин
  • Крутящий момент, Нм — 180 при 2400 об/мин
  • Коробка передач — 6-ст. мех. 7-ст. робот
  • Расход топлива, трасса-город, л/100 км — 4,9-6,4 5,2-6,8
  • Разгон до 100 км/ч, с — 11,5 11,8
  • Макс. скорость, км/ч — 178
  • Объем топливного бака, л — 46
Ниссан Джук 2020 фары, оптика, оснащение
Y-образная световая "подпись" фар: узнать новый Джук в темноте теперь будет легче
Фото: Ниссан Украина

Время покажет

Получив под капот столь компактный моторчик, новый Джук только подтверждает общую тенденцию к уменьшению количества цилиндров и литража. Он сохранил свой фирменный стиль, но стал более практичным и удобным. Вот только для борьбы с конкурентами одной только внешности может оказаться недостаточно, пусть даже она и является ключевым фактором при выборе автомобиля более чем у 30% покупателей Ниссан.

Пока же новый Nissan Juke 2021 делает "первые шаги" по украинским дорогам и в будущем модель возможно предложит как недоступные на сегодня, но уже уверенно входящие в обиход опции, так и более широкую линейку силовых агрегатов, включая гибридные. Ведь примеры тому есть. Ранее Фокус уже сообщал о том, что Nissan представил спортивную версию Note под названием Aura Nismo, представив, таким образом, очередной вариант объединения практичного семейного и спортивного автомобилей.