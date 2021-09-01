Компания Hyundai рассекретила Casper: самый маленький кроссовер доступен в двух вариантах (видео)

Премьера полностью нового компактного кроссовера Hyundai Casper намечена на 15 сентября, но компания поделилась информацией о его внешности, размерах и двух 1-литровых моторах.

Новый кроссовер построен на платформе K1, которая уже лежит в основе таких "малышей", как Hyundai i10 и Kia Picanto. Покупателями Hyundai Casper в компании видят именно молодежную аудиторию, о чем сразу говорят размеры, название и дизайн новой модели.

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[ + – ] Покупателями Hyundai Casper в компании видят именно молодежную аудиторию Фото: Hyundai Motor

Размеры нового Hyundai Casper:

Длина – 3595 мм

Ширина – 1595 мм

Высота – 1575 мм

Колесная база – 2400 мм

Кстати, модель так названа не в честь доброго приведения из одноименного фильм 1995 года, а отсылает нас к трюку на скейтборде, который американец Бобби "Каспер" Бойден придумал аж в 1970-х годах. Что ж, скейтборд современной молодежи ближе, придуманного киноперсонажа.

[ + – ] Новый компактный кроссовер Hyundai Casper: видео

Автомобиль отличает яркий самобытный дизайн, который не перекликается с экстерьером других авто компании, и сразу в двух вариантах. Автомобиль с базовым атмосферным мотором легко узнать по широкой серебристой решетке радиатора, в которую интегрированы большие круглые фары. Версию с турбированным двигателем отличает черная сетчатая решетка с дополнительными круглыми воздухозаборниками и иная накладка на бампере.

[ + – ] Автомобиль отличает яркий самобытный дизайн Фото: Hyundai Motor [ + – ] Автомобиль с базовым атмосферным мотором легко узнать по широкой серебристой решетке радиатора Фото: Hyundai Motor [ + – ] Версию с турбированным двигателем отличает черная сетчатая решетка с дополнительными круглыми воздухозаборниками и иная накладка на бампере Фото: Hyundai Motor

Двигатели нового Hyundai Casper:

1.0 MPI – атмосферный, 75 л.с.

1.0 T-GDI – турбированный, 99 л.с.

Оба мотора работают в паре с механической и автоматической коробкой передач. Но, силового агрегата, все "Касперы" будут переднеприводными. Заказы на автомобильчик в Южной Корее уже принимаются. Что же касается появления Hyundai Casper в Украине и будут ли для нашего рынка сделаны изменения в его технической части, Фокус обязательно расскажет после получения информации.

[ + – ] Длина нового Hyundai Casper - 3595 мм Фото: Hyundai Motor

Пока же напомним, что в этом месяце в Украине стартуют продажи "космического" минивена Hyundai STARIA.

А также о том, что в Украине уже появился электромобиль Hyundai Ioniq 5.