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Компания Hyundai рассекретила Casper: самый маленький кроссовер доступен в двух вариантах (видео)

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Hyundai Casper, кроссоверы, движение по воде
Фото: Hyundai Motor | Новый Hyundai Casper дебютирует сразу в двух вариантах

Премьера полностью нового компактного кроссовера Hyundai Casper намечена на 15 сентября, но компания поделилась информацией о его внешности, размерах и двух 1-литровых моторах.

Новый кроссовер построен на платформе K1, которая уже лежит в основе таких "малышей", как Hyundai i10 и Kia Picanto. Покупателями Hyundai Casper в компании видят именно молодежную аудиторию, о чем сразу говорят размеры, название и дизайн новой модели.

Два кроссовера Hyundai Casper, вид спереди-сбоку и сзади-сбоку
Покупателями Hyundai Casper в компании видят именно молодежную аудиторию
Фото: Hyundai Motor

Размеры нового Hyundai Casper:

  • Длина – 3595 мм
  • Ширина – 1595 мм
  • Высота – 1575 мм
  • Колесная база – 2400 мм

Кстати, модель так названа не в честь доброго приведения из одноименного фильм 1995 года, а отсылает нас к трюку на скейтборде, который американец Бобби "Каспер" Бойден придумал аж в 1970-х годах. Что ж, скейтборд современной молодежи ближе, придуманного киноперсонажа.

Новый компактный кроссовер Hyundai Casper: видео

Автомобиль отличает яркий самобытный дизайн, который не перекликается с экстерьером других авто компании, и сразу в двух вариантах. Автомобиль с базовым атмосферным мотором легко узнать по широкой серебристой решетке радиатора, в которую интегрированы большие круглые фары. Версию с турбированным двигателем отличает черная сетчатая решетка с дополнительными круглыми воздухозаборниками и иная накладка на бампере.

Внешний вид Hyundai Casper
Автомобиль отличает яркий самобытный дизайн
Фото: Hyundai Motor
Внешний вид Hyundai Casper
Автомобиль с базовым атмосферным мотором легко узнать по широкой серебристой решетке радиатора
Фото: Hyundai Motor
Внешний вид Hyundai Casper
Версию с турбированным двигателем отличает черная сетчатая решетка с дополнительными круглыми воздухозаборниками и иная накладка на бампере
Фото: Hyundai Motor
Внешний вид Hyundai Casper
Внешний вид Hyundai Casper
Внешний вид Hyundai Casper

Двигатели нового Hyundai Casper:

  • 1.0 MPI – атмосферный, 75 л.с.
  • 1.0 T-GDI – турбированный, 99 л.с.

Оба мотора работают в паре с механической и автоматической коробкой передач. Но, силового агрегата, все "Касперы" будут переднеприводными. Заказы на автомобильчик в Южной Корее уже принимаются. Что же касается появления Hyundai Casper в Украине и будут ли для нашего рынка сделаны изменения в его технической части, Фокус обязательно расскажет после получения информации.

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Длина нового Hyundai Casper - 3595 мм
Фото: Hyundai Motor

Пока же напомним, что в этом месяце в Украине стартуют продажи "космического" минивена Hyundai STARIA.

А также о том, что в Украине уже появился электромобиль Hyundai Ioniq 5.