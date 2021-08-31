Стартуют продажи Hyundai STARIA в Украине: цены и комплектации "космического" минивена

Продажи абсолютно нового футуристического минивена Hyundai STARIA в Украине начинаются уже в сентябре. Он будет предлагаться в четырех комплектациях по цене от 1 062 600 грн.

На фоне других современных минивеном Hyundai STARIA выделяется впечатляюще футуристической внешностью, напоминающей космический корабль. Переднюю часть автомобиля венчают горизонтальная светодиодная полоса дневного ходового света и расположенные в бампере фары.

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[ + – ] Hyundai STARIA выделяется впечатляюще футуристической внешностью Фото: Hyundai Motor

Для самой богатой комплектации предложен и пакет интерьерных решений BRONZE: кожаная отделка сидений NAPPA BROWN, эксклюзивные литые диски R18 Bronze Diamond Cut с бронзовым напылением, решетка радиатора с отделкой GLOSSY BLACK/BRONZE CHROME, декоративные накладки под передним бампером BRONZE CHROME, логотип HYUNDAI с отделкой BRONZE CHROME.

[ + – ] Новый Hyundai STARIA напоминает космический корабль, но обладает вполне "земными" характеристиками и возможностями Фото: Hyundai Motor

Огромные панорамные окна подчеркивают открытость интерьера, который максимально приспособлен для делового или семейного использования.

Размеры нового Hyundai STARIA:

Длина 5253 мм

Ширина 1997 мм

Высота 1990 мм

Колесная 3273 мм.

За таким футуристическим дизайном новый Hyundai STARIA скрывает просторный комфортный салон, широкий набор опций и огромное количество современных функций безопасности и помощи водителю.

В самом богатом исполнении минивен оснащен шторками безопасности водителя и переднего пассажира, системой предупреждения об опасности выхода из автомобиля (SEW), системой видео мониторинга "слепых" зон на панели приборов (BVM).

[ + – ] Интерьер Hyundai STARIA максимально приспособлен для делового или семейного использования Фото: Hyundai Motor

Для данной комплектации доступен также расширенный пакет активной безопасности Hyundai Smart Sens: ассистент предотвращения столкновения в "слепых" зонах (BCA), ассистент предотвращения перекрестного столкновения при движении задним ходом (RCCA), адаптивный круиз-контроль на базе данных с навигационной системы (N-SCC), ассистент предотвращения фронтального столкновения спереди с расширенными функциями (FCA-А), ассистент предотвращения фронтального столкновения при левом повороте (FCA-JX), ассистент предупреждения о выезде из полосы движения (LKA), ассистент удержания автомобиля в середине полосы движения (LFA), ассистент движения по шоссе (HAD), ассистент автоматического переключения дальнего света (HBA), система слежения за усталостью водителя (DAW), система предупреждения о превышении скорости (ISLA).

Комплектации и цена нового Hyundai STARIA:

Comfort – от 1 062 600 грн.

Business – от 1 151 700 грн.

Business + – от 1 322 100 грн.

Top – от 1 571 900 грн.

В Украину новый Hyundai STARIA будет поставляться с дизельным двигателем объемом 2,2 литра и мощностью 177 л.с. В начальной комплектации автомобиль оснащается 6-ступенчатой механической трансмиссией и только передним приводом (2WD). Со второго уровня оснащения, как альтернатива механической трансмиссии предлагается 8-ступенчатая автоматическая. Эта же коробка передач предлагается для минивена в двух следующих комплектациях как с передним (2WD), так и полным (4WD) приводом.

[ + – ] За футуристическим дизайном Hyundai STARIA скрывается просторный комфортный салон Фото: Hyundai Motor

Гарантия нового минивена Hyundai STARIA составляет на выбор: 5 лет или 100 000 км пробега или же 4 года без ограничения пробега.