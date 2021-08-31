Стартуют продажи Hyundai STARIA в Украине: цены и комплектации "космического" минивена
Продажи абсолютно нового футуристического минивена Hyundai STARIA в Украине начинаются уже в сентябре. Он будет предлагаться в четырех комплектациях по цене от 1 062 600 грн.
На фоне других современных минивеном Hyundai STARIA выделяется впечатляюще футуристической внешностью, напоминающей космический корабль. Переднюю часть автомобиля венчают горизонтальная светодиодная полоса дневного ходового света и расположенные в бампере фары.
Для самой богатой комплектации предложен и пакет интерьерных решений BRONZE: кожаная отделка сидений NAPPA BROWN, эксклюзивные литые диски R18 Bronze Diamond Cut с бронзовым напылением, решетка радиатора с отделкой GLOSSY BLACK/BRONZE CHROME, декоративные накладки под передним бампером BRONZE CHROME, логотип HYUNDAI с отделкой BRONZE CHROME.
Огромные панорамные окна подчеркивают открытость интерьера, который максимально приспособлен для делового или семейного использования.
Размеры нового Hyundai STARIA:
- Длина 5253 мм
- Ширина 1997 мм
- Высота 1990 мм
- Колесная 3273 мм.
За таким футуристическим дизайном новый Hyundai STARIA скрывает просторный комфортный салон, широкий набор опций и огромное количество современных функций безопасности и помощи водителю.
В самом богатом исполнении минивен оснащен шторками безопасности водителя и переднего пассажира, системой предупреждения об опасности выхода из автомобиля (SEW), системой видео мониторинга "слепых" зон на панели приборов (BVM).
Для данной комплектации доступен также расширенный пакет активной безопасности Hyundai Smart Sens: ассистент предотвращения столкновения в "слепых" зонах (BCA), ассистент предотвращения перекрестного столкновения при движении задним ходом (RCCA), адаптивный круиз-контроль на базе данных с навигационной системы (N-SCC), ассистент предотвращения фронтального столкновения спереди с расширенными функциями (FCA-А), ассистент предотвращения фронтального столкновения при левом повороте (FCA-JX), ассистент предупреждения о выезде из полосы движения (LKA), ассистент удержания автомобиля в середине полосы движения (LFA), ассистент движения по шоссе (HAD), ассистент автоматического переключения дальнего света (HBA), система слежения за усталостью водителя (DAW), система предупреждения о превышении скорости (ISLA).
Комплектации и цена нового Hyundai STARIA:
- Comfort – от 1 062 600 грн.
- Business – от 1 151 700 грн.
- Business + – от 1 322 100 грн.
- Top – от 1 571 900 грн.
В Украину новый Hyundai STARIA будет поставляться с дизельным двигателем объемом 2,2 литра и мощностью 177 л.с. В начальной комплектации автомобиль оснащается 6-ступенчатой механической трансмиссией и только передним приводом (2WD). Со второго уровня оснащения, как альтернатива механической трансмиссии предлагается 8-ступенчатая автоматическая. Эта же коробка передач предлагается для минивена в двух следующих комплектациях как с передним (2WD), так и полным (4WD) приводом.
Гарантия нового минивена Hyundai STARIA составляет на выбор: 5 лет или 100 000 км пробега или же 4 года без ограничения пробега.