Стартують продажі Hyundai STARIA в Україні: ціни та комплектації "космічного" мінівена

Продажі абсолютно нового футуристичного мінівена Hyundai STARIA в Україні починаються вже в вересні. Він буде пропонуватися в чотирьох комплектаціях за ціною від 1 062 600.

На тлі інших сучасних мінівенів Hyundai STARIA виділяється вражаюче футуристичною зовнішністю, що нагадує космічний корабель. Передню частину автомобіля вінчають горизонтальна світлодіодна смуга денного ходового світла і розташовані в бампері фари.

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[ + – ] Hyundai STARIA виділяється вражаюче футуристичною зовнішністю Фото: Hyundai Motor

Для найбагатшої комплектації запропонований і пакет інтер'єрних рішень BRONZE: шкіряна обробка сидінь NAPPA BROWN, ексклюзивні литі диски R18 Bronze Diamond Cut з бронзовим напиленням, решітка радіатора з обробкою GLOSSY BLACK/BRONZE CHROME, декоративні накладки під переднім бампером BRONZE CHROME, логотип HYUNDAI з обробкою BRONZE CHROME.

[ + – ] Новий Hyundai STARIA нагадує космічний корабель, але має цілком "земні" характеристики і можливості Фото: Hyundai Motor

Величезні панорамні вікна підкреслюють відкритість інтер'єру, який максимально пристосований для ділового або сімейного використання.

Розміри нового Hyundai STARIA:

Довжина 5253 мм

Ширина 1997 мм

Висота 1990 мм

Колісна 3273 мм.

За таким футуристичним дизайном новий Hyundai STARIA приховує просторий комфортний салон, широкий набір опцій і величезну кількість сучасних функцій безпеки і допомоги водієві.

У найбагатшому виконанні мінівен оснащений шторками безпеки водія і переднього пасажира, системою попередження про небезпеку виходу з автомобіля (SEW), системою відео моніторингу "сліпих" зон на панелі приладів (BVM).

[ + – ] Інтер'єр Hyundai STARIA максимально пристосований для ділового або сімейного використання Фото: Hyundai Motor

Для цієї комплектації доступний також розширений пакет активної безпеки Hyundai Smart Sens: асистент запобігання зіткнення в "сліпих" зонах (BCA), асистент запобігання перехресного зіткнення під час руху заднім ходом (RCCA), адаптивний круїз-контроль на базі даних з навігаційної системи (N- SCC), асистент запобігання фронтального зіткнення спереду з розширеними функціями (FCA-А), асистент запобігання фронтального зіткнення при лівому повороті (FCA-JX), асистент попередження про виїзд зі смуги руху (LKA), асистент утримання автомобіля в середині смуги руху (LFA ), асистент руху по шосе (HAD), асистент автоматичного перемикання дальнього світла (HBA), система стеження за втомою водія (DAW), система попередження про перевищення швидкості (ISLA).

Комплектації і ціна нового Hyundai STARIA:

Comfort — від 1 062 600.

Business — від 1 151 700.

Business + — від 1 322 100 грн.

Top — від 1 571 900 грн.

В Україні новий Hyundai STARIA поставчатимуть з дизельним двигуном об'ємом 2,2 літра і потужністю 177 к.с. У початковій комплектації автомобіль оснащується 6-ступінчастою механічною трансмісією і тільки переднім приводом (2WD). З другого рівня оснащення як альтернатива механічній трансмісії пропонується 8-ступінчаста автоматична. Ця ж коробка передач пропонується для мінівена у двох наступних комплектаціях як з переднім (2WD), так і з повним (4WD) приводом.

[ + – ] За футуристичним дизайном Hyundai STARIA ховається просторий комфортний салон Фото: Hyundai Motor

Гарантія нового мінівена Hyundai STARIA становить на вибір: 5 років або 100 000 км пробігу або ж 4 роки без обмеження пробігу.