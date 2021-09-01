Компанія Hyundai розсекретила Casper: найменший кросовер, доступний у двох варіантах (відео)

Прем'єра повністю нового компактного кросовера Hyundai Casper намічена на 15 вересня, але компанія поділилася інформацією про його зовнішність, розміри і два 1-літрові мотори.

Новий кросовер побудований на платформі K1, яка вже лежить в основі таких "малюків" як Hyundai i10 і Kia Picanto. Покупцями Hyundai Casper в компанії бачать саме молодіжну аудиторію, про що відразу говорять розміри, назва і дизайн нової моделі.

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[ + – ] Покупцями Hyundai Casper у компанії бачать саме молодіжну аудиторію Фото: Hyundai Motor

Розміри нового Hyundai Casper:

Довжина — 3595 мм

Ширина — 1595 мм

Висота — 1575 мм

Колісна база — 2400 мм

До речі, модель так названа не на честь доброго привида з однойменного фільму 1995 року, а відсилає нас до трюку на скейтборді, який американець Боббі "Каспер" Бойден придумав аж у 1970-х роках. Що ж, скейтборд сучасній молоді ближче за вигаданого кіноперсонажа.

[ + – ] Новий компактний кросовер Hyundai Casper: відео

Автомобіль відрізняє яскравий самобутній дизайн, що не перегукується з екстер'єром інших авто компанії, і відразу в двох варіантах. Автомобіль із базовим атмосферним мотором легко впізнати по широкій сріблястій решітці радіатора, в яку інтегровані великі круглі фари. Версію з турбованим двигуном відрізняє чорна сітчаста решітка з додатковими круглими повітрозабірниками й інша накладка на бампері.

[ + – ] Автомобіль відрізняє яскравий самобутній дизайн Фото: Hyundai Motor [ + – ] Автомобіль з базовим атмосферним мотором легко дізнатися по широкій сріблястою решітці радіатора Фото: Hyundai Motor [ + – ] Версію з турбованим двигуном відрізняє чорна сітчаста решітка з додатковими круглими повітрозабірниками і інша накладка на бампері Фото: Hyundai Motor

Двигуни нового Hyundai Casper:

1.0 MPI — атмосферний, 75 к.с.

1.0 T-GDI — турбований, 99 к.с.

Обидва мотори працюють у парі з механічною і автоматичною коробкою передач. Але, з силовим агрегатом, усі "Каспери" будуть передньопривідними. Замовлення на автомобільчик у Південній Кореї вже приймаються. Що ж стосується появи Hyundai Casper в Україні і чи будуть для нашого ринку зроблені зміни в його технічній частині, Фокус обов'язково розповість після отримання інформації.

[ + – ] Довжина нового Hyundai Casper — 3595 мм Фото: Hyundai Motor

Поки ж нагадаємо, що в цьому місяці в Україні стартують продажі "космічного" мінівена Hyundai STARIA.

А також про те, що в Україні вже з'явився електромобіль Hyundai Ioniq 5.