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Компанія Hyundai розсекретила Casper: найменший кросовер, доступний у двох варіантах (відео)

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Hyundai Casper, кросовери, рух по воді
Фото: Hyundai Motor | Новий Hyundai Casper дебютує відразу в двох варіантах

Прем'єра повністю нового компактного кросовера Hyundai Casper намічена на 15 вересня, але компанія поділилася інформацією про його зовнішність, розміри і два 1-літрові мотори.

Новий кросовер побудований на платформі K1, яка вже лежить в основі таких "малюків" як Hyundai i10 і Kia Picanto. Покупцями Hyundai Casper в компанії бачать саме молодіжну аудиторію, про що відразу говорять розміри, назва і дизайн нової моделі.

Два кросовери Hyundai Casper, вид спереду-збоку і ззаду-збоку
Покупцями Hyundai Casper у компанії бачать саме молодіжну аудиторію
Фото: Hyundai Motor

Розміри нового Hyundai Casper:

  • Довжина — 3595 мм
  • Ширина — 1595 мм
  • Висота — 1575 мм
  • Колісна база — 2400 мм

До речі, модель так названа не на честь доброго привида з однойменного фільму 1995 року, а відсилає нас до трюку на скейтборді, який американець Боббі "Каспер" Бойден придумав аж у 1970-х роках. Що ж, скейтборд сучасній молоді ближче за вигаданого кіноперсонажа.

Новий компактний кросовер Hyundai Casper: відео

Автомобіль відрізняє яскравий самобутній дизайн, що не перегукується з екстер'єром інших авто компанії, і відразу в двох варіантах. Автомобіль із базовим атмосферним мотором легко впізнати по широкій сріблястій решітці радіатора, в яку інтегровані великі круглі фари. Версію з турбованим двигуном відрізняє чорна сітчаста решітка з додатковими круглими повітрозабірниками й інша накладка на бампері.

Автомобіль відрізняє яскравий самобутній дизайн
Автомобіль відрізняє яскравий самобутній дизайн
Фото: Hyundai Motor
Автомобіль з базовим атмосферним мотором легко дізнатися по широкій сріблястою решітці радіатора
Автомобіль з базовим атмосферним мотором легко дізнатися по широкій сріблястою решітці радіатора
Фото: Hyundai Motor
Версію з турбованим двигуном відрізняє чорна сітчаста решітка з додатковими круглими повітрозабірниками і інша накладка на бампері
Версію з турбованим двигуном відрізняє чорна сітчаста решітка з додатковими круглими повітрозабірниками і інша накладка на бампері
Фото: Hyundai Motor
Автомобіль відрізняє яскравий самобутній дизайн
Автомобіль з базовим атмосферним мотором легко дізнатися по широкій сріблястою решітці радіатора
Версію з турбованим двигуном відрізняє чорна сітчаста решітка з додатковими круглими повітрозабірниками і інша накладка на бампері

Двигуни нового Hyundai Casper:

  • 1.0 MPI — атмосферний, 75 к.с.
  • 1.0 T-GDI — турбований, 99 к.с.

Обидва мотори працюють у парі з механічною і автоматичною коробкою передач. Але, з силовим агрегатом, усі "Каспери" будуть передньопривідними. Замовлення на автомобільчик у Південній Кореї вже приймаються. Що ж стосується появи Hyundai Casper в Україні і чи будуть для нашого ринку зроблені зміни в його технічній частині, Фокус обов'язково розповість після отримання інформації.

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Довжина нового Hyundai Casper — 3595 мм
Фото: Hyundai Motor

Поки ж нагадаємо, що в цьому місяці в Україні стартують продажі "космічного" мінівена Hyundai STARIA.

А також про те, що в Україні вже з'явився електромобіль Hyundai Ioniq 5.