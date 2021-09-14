В Україну їде новий Toyota Yaris Cross за ціною від 556 528 гривень
Новий Yaris Cross буде найкомпактніший і доступний кросовер Toyota в Україні. На машини вже приймають попередні замовлення відразу в двох версіях: бензиновій і гібридній.
Новий Toyota Yaris Cross 2022 не повинен скласти конкуренцію іншому кросоверу компанії — Toyota C-HR в Україні, оскільки останній крупніший, дорожчий і розрахований на трохи іншого покупця.
За назвою неважко здогадатися, що компактний міський кросовер є близьким родичем хетчбека Toyota Yaris — автомобілі побудовані на одній платформі. Yaris Cross, звичайно, трохи крупніший:
- довжина — 4 172 мм
- ширина — 1 765 мм
- висота — 1 595 мм
- колісна база — 2 560 мм
У нього атлетичний дизайн із високим капотом і короткими звісами кузова, а бампери, пороги та колісні арки прикриті захисними пластиковими накладками.
В інтер'єрі рульове колесо, перемикачі на центральній панелі і низка інших деталей знайомі завдяки Toyota Yaris 2021. Топові версії Yaris Cross отримали цифровий дисплей спідометра на панелі приладів і великий 9,0-дюймовий сенсорний екран мультимедіа.
Ціна Toyota Yaris Cross 2022 в Україні стартує з 556 528 гривень за версію з 1,5-літровим 125-сильним бензиновим двигуном. Гібридний варіант потужністю 116 к. с. коштує від 690 877 гривень.
У першому випадку можна вибрати 6-ступінчасту МКПП або безступінчатий варіатор, а ось гібридна модифікація комплектується тільки варіатором. Привід у кросовера — виключно передній.
Базова комплектація Toyota Yaris Cross Live враховує, серед іншого, підігрів сидінь і камеру заднього виду. У топовому варіанті Adventure за 821 313 гривень передбачені світлодіодні фари, безключевий доступ, двозонний клімат-контроль, датчики дощу та світла.
Усі версії моделі отримали комплекс безпеки Toyota Safety Sense — адаптивний круїз-контроль, системи попередження зіткнень, контроль розмітки, управління світлом фар і розпізнавання дорожніх знаків.
Почекаємо поки новий Toyota Yaris Cross 2022 потрапить до нас на огляд і тест-драйв, як це сталося з компактним кросовером Nissan Juke.
А ще нагадаємо, що й компанія Hyundai розсекретила свій Casper: найменший кросовер.