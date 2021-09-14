В Україну їде новий Toyota Yaris Cross за ціною від 556 528 гривень

Новий Yaris Cross буде найкомпактніший і доступний кросовер Toyota в Україні. На машини вже приймають попередні замовлення відразу в двох версіях: бензиновій і гібридній.

Новий Toyota Yaris Cross 2022 не повинен скласти конкуренцію іншому кросоверу компанії — Toyota C-HR в Україні, оскільки останній крупніший, дорожчий і розрахований на трохи іншого покупця.

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[ + – ] Кросовер побудований на платформі хетчбека Toyota Yaris 2021 Фото: Toyota

За назвою неважко здогадатися, що компактний міський кросовер є близьким родичем хетчбека Toyota Yaris — автомобілі побудовані на одній платформі. Yaris Cross, звичайно, трохи крупніший:

довжина — 4 172 мм

ширина — 1 765 мм

висота — 1 595 мм

колісна база — 2 560 мм

У нього атлетичний дизайн із високим капотом і короткими звісами кузова, а бампери, пороги та колісні арки прикриті захисними пластиковими накладками.

[ + – ] Підігрів сидінь і камера заднього виду зазначаються в базовій комплектації Фото: Toyota

В інтер'єрі рульове колесо, перемикачі на центральній панелі і низка інших деталей знайомі завдяки Toyota Yaris 2021. Топові версії Yaris Cross отримали цифровий дисплей спідометра на панелі приладів і великий 9,0-дюймовий сенсорний екран мультимедіа.

Ціна Toyota Yaris Cross 2022 в Україні стартує з 556 528 гривень за версію з 1,5-літровим 125-сильним бензиновим двигуном. Гібридний варіант потужністю 116 к. с. коштує від 690 877 гривень.

У першому випадку можна вибрати 6-ступінчасту МКПП або безступінчатий варіатор, а ось гібридна модифікація комплектується тільки варіатором. Привід у кросовера — виключно передній.

[ + – ] Обсяг багажника Toyota Yaris Cross — 390-1 090 л. Фото: Toyota

Базова комплектація Toyota Yaris Cross Live враховує, серед іншого, підігрів сидінь і камеру заднього виду. У топовому варіанті Adventure за 821 313 гривень передбачені світлодіодні фари, безключевий доступ, двозонний клімат-контроль, датчики дощу та світла.

Усі версії моделі отримали комплекс безпеки Toyota Safety Sense — адаптивний круїз-контроль, системи попередження зіткнень, контроль розмітки, управління світлом фар і розпізнавання дорожніх знаків.

Почекаємо поки новий Toyota Yaris Cross 2022 потрапить до нас на огляд і тест-драйв, як це сталося з компактним кросовером Nissan Juke.

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