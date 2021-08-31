Новий Nissan Juke в Україні: що показав перший тест-драйв

Новий Nissan Juke уже в Україні. І ми відкриваємо деякі його секрети, які встигли дізнатися, провівши перший тест-драйв.

Не так давно Фокус вже повідомляв про те, якою буде ціна на новий Nissan Juke 2021 року в Україні . А після цього новий Ніссан Джук потрапив до нас на огляд.

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[ + – ] Перший тест-драйв нового Nissan Juke в Україні Фото: Nissan Ukraine

Екстер'єр нового Ніссан Джук: як і раніше зухвалий

Модель першого покоління, яка дебютувала десять років тому, розійшлася по світу 1,5-мільйонним тиражем, завоювала величезну армію прихильників і породила велику кількість послідовників. Тож до змін у зовнішності підходити треба було обережно.

Зрештою новий Джук другого покоління зберіг свій зухвалий стиль, який в компактному форматі об'єднує риси купе і кросовера, що на сьогодні є мегапопулярним трендом — як і комбіноване забарвлення кузова. Творці цього компактного міського кросовера пропонують кілька десятків варіантів, які можна отримати з 11 кольорів кузова і 3 — даху.

[ + – ] Екстер'єр нового Nissan Juke [ + – ] Зовнішність нового Ніссан Джук [ + – ] Новий Ніссан Джук: зовнішність [ + – ] Ніссан Джук вже в Україні [ + – ] Зустрічайте новий Джук в Україні [ + – ] Зовнішність нового Ніссан Джук [ + – ] Варіанти забарвлення нового Ніссан Джук

У будь-якому випадку, передню частину Джука формують фірмова решітка радіатора Nissan — V-Motion і круглі фари з Y-образними світлодіодними "підписами". До речі, завдяки їм, новий Juke став ще більш впізнаваним у темряві — тому що вузькі світлодіодні "вії" сьогодні отримали велике поширення в моделях й інших виробників.

Ось тільки за умов повністю світлодіодного освітлення в покажчиках поворотів залишилися звичайні лампи розжарювання. Можливо, це і не сучасне рішення, зате їх легко замінити в польових умовах. І, завершуючи розмову про світлотехніку, зазначимо, що Nissan Juke другого покоління позбувся характерних "бумерангів" задніх ліхтарів у стилі спортивного купе Nissan 370Z.

Таке рішення допомогло зробити отвір багажника більшим і надати йому більш правильну форму. Та й сам відсік збільшився на 20%. А пасажири заднього ряду отримали приблизно 6 см додаткового простору в районі колін. А все тому, що розміри нового Ніссан Джук виросли!

Розміри нового Nissan Juke 2021 року

довжина 4 210 мм;

ширина з дзеркалами 1 983 мм;

висота 1 595 мм;

колісна база 2 636 мм;

дорожній просвіт 172 мм;

обсяг багажника 422-1 305 л.

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Інтер'єр нового Nissan Juke: зміна стилю

Можливо, розпрощавшись з "мотоциклетним" стилем, в якому були оформлені щиток приладів і центральний підлоговий тунель у моделі першого покоління, новий Джук позбувся певної родзинки. Але з точки зору ергономіки й оздоблювальних матеріалів салон новинки подобається більше. У ньому з'явилося більше м'яких матеріалів і можливість замовити Ніссан Джук 2021 року з обробкою передньої панелі алькантарою (штучною замшею) або екошкірою, яка буде гармоніювати з аналогічною обробкою сидінь.

Передні крісла Monoform з інтегрованими в спинки підголівниками забезпечують надійну фіксацію в поворотах і зручну посадку. Це стало можливим завдяки опції регулювання водійського крісла за висотою, а рульової колонки як за кутом нахилу — що було й раніше, так і за вильотом — що нарешті з'явилося в Джук.

А ще передні крісла, кермо з усіченим знизу ободом і круглі сопла дефлекторів обдування привносять в інтер'єр трохи спортивного настрою.

[ + – ] Інтер'єр нового Ніссан Джук [ + – ] Новий Nissan Juke пропонує різні варіанти оформлення салону [ + – ] Великий 8-дюймовий монітор нового Ніссан Джук [ + – ] Варіант обробки нового Nissan Juke

Комплектації і ціни на новий Nissan Juke

Visia — 515 210 грн;

Acenta — 570 770 / 613 920 грн;

N-Connecta — 655 610 грн;

Tekna — 703 070;

N-Design — 786 360;

Enigma — 712 710 грн.*

* Кількість автомобілів обмежена

Мультимедіа та безпека: контроль без втручання

У всіх Ніссан Джук нового покоління, крім найпростішої комплектації Visia, управління різними функціями мультимедіа покладені на 8-дюймовий сенсорний екран. Незважаючи на повальне захоплення цією технологією, вибір основних пунктів у меню здійснюється механічними кнопками, якими зручніше користуватися під час руху по нерівній дорозі.

Мультимедійна система Nissan Connect забезпечує інтеграцію смартфонів за допомогою Apple CarPlay® або Android Auto, але пропонує в передній частині всього один USB-роз'єм для підключення девайсів. Та й поличка під центральною консоллю, на якій можна розташувати пристрій, невелика і розміщувати на ній великий смартфон незручно. Ззаду, до речі, теж тільки один порт для підключення. Тож, покупці нових Джуків, запасайтеся перехідниками! Адже й такої звичної на сьогодні функції, як бездротова зарядка, тут теж немає.

У двох більш дорогих комплектаціях Tekna (за доплату) та N-Design новий Nissan Juke пропонує акустичну систему Bose Personal Plus, усі вісім динаміків якої сконцентровані в передній частині салону — чотири з них встановлені в підголівниках передніх крісел.

[ + – ] Крісла Monoform з інтегрованими в спинки підголівниками, а в них — динаміками акустичної системи Bose Personal Plus Фото: Nissan Ukraine

Починаючи з рівня оснащення N-Connecta, у всіх нових Джуках на щитку приладів розташований 7-дюймовий TFT-дисплей. Він дозволяє тримати в полі зору роботу різних допоміжних систем, які, зі свого боку, допомагають водієві контролювати ситуацію навколо.

Ці асистенти допомагають розпізнавати дорожні знаки, контролювати смугу руху, сповіщати про наближення перешкоди під час руху заднім ходом, попереджати про інші авто в "мертвих" зонах дзеркал, озирнутися навколо машини з висоти пташиного польоту. Ось тільки зарано складати руки на животі і знімати із себе обов'язки водія. Про систему напівавтономного кермування ProPILOT в Україні поки говорити рано. Тому новий Джук за можливості всі ризики попереджає, але самостійно ніяких дій не робить.

[ + – ] Серед іншого, 7-дюймовий TFT-дисплей дозволяє контролювати і роботу різних допоміжних систем Фото: Nissan Ukraine

Ризику зіткнення з транспортом, який йде попереду, повинна запобігти штатна для всіх Джуків система екстреного гальмування. Ось тільки перевіряти її працездатність ми не зважилися. Зате переконалися, що світлодіодні фари із системою автоматичного управління дальнім світлом істотно поліпшують оглядовість у темний час доби. І такі фари теж доступні у всіх комплектаціях.

[ + – ] Простір для колін задніх пасажирів збільшився майже на 6 см [ + – ] На 20% збільшився багажник — із 354 до 422 літрів у похідному стані

Нові мотор і коробка: на 1 літрі та з "роботом"

Точно так само обрана комплектація не впливає і на двигун нового Nissan Juke другого покоління. Під капотом моделі розташувався 3-циліндровий 1-літровий бензиновий мотор потужністю 114 к. с. Турбіна допомагає йому видавати 180 Нм крутного моменту, але навіть у такому варіанті на високих швидкостях під час обгонів на заміській трасі відчувається брак тяги.

Зате від тужливої пісні мотора Ніссан Джук нового покоління позбувся — заодно із флегматичним варіатором. Замість нього як альтернатива 6-ступінчастій механічній коробці передач запропонована 7-швидкісна роботизована трансмісія DCT із двома зчепленнями. З огляду на велику популярність Джука першого покоління саме з варіатором, можна сміливо пророкувати таку і "роботизованим" модифікаціям.

[ + – ] Двигун Nissan Juke нового покоління: 1 літр і 3 циліндри [ + – ] Робот DСT у новому Hissan Juke: 2 зчеплення і 7 передач

Вони повинні бути на кілька літрів економічніші, ніж попередні версії з варіаторами і не менш зручні в місті. І в місті, при розгоні в межах дозволених швидкостей, динаміка авто з такою трансмісією вже не викликає нарікань. Особливо в режимі "Спорт", який загострює реакції силового агрегату. Він також наповнює кермо більш соковитим зусиллям. А ще більше азарту в управлінні новим Джукам додають підрульові перемикачі передач.

Збільшена більш ніж на 10 сантиметрів колісна база позитивно позначилася не тільки на просторі на другому ряду, а й на плавності ходу. Утім, новий Джук все одно зберіг притаманну авто першого покоління невелику жорсткість, яку більшою мірою відчують власники цього авто в найдорожчій комплектації на 19-дюймових колісних дисках. На колесах із 17-дюймовими дисками теж відчуваються невеликі гострі нерівності та дефекти дороги, але проходить по ним новий Juke досить тихо.

Технічні характеристики нового Ніссан Джук 2021 року

тип двигуна — бензиновий, турбо;

об'єм двигуна, см3 — 999;

потужність двигуна, кВт (к. с.) — 84 (114) при 5 250 об/хв;

крутний момент, Нм — 180 при 2 400 об/хв;

коробка передач — 6-ст. мех. 7-ст. робот;

витрата палива, траса-місто, л/100 км — 4,9-6,4 5,2-6,8;

розгін до 100 км/год, с — 11,5 11,8;

макс. швидкість, км/год — 178;

обсяг паливного бака, л — 46.

[ + – ] Y-образний світловий "підпис" фар: впізнати нового Джука в темряві тепер буде легше Фото: Nissan Ukraine

Час покаже

Отримавши під капот настільки компактний моторчик, новий Джук тільки підтверджує загальну тенденцію до зменшення кількості циліндрів і літражу. Він зберіг свій фірмовий стиль, але став більш практичним і зручним. Ось тільки для боротьби з конкурентами однієї тільки зовнішності може бути недостатньо, нехай навіть вона і є ключовим фактором під час вибору автомобіля більш ніж у 30% покупців Ніссан.