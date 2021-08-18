Nissan представив заряджену версію сімейного компактвена Note

Поки модель Nissan Note Aura Nismo буде доступна тільки на японському ринку.

Nissan представив спортивну версію Note під назвою Aura Nismo. Продажі новинки на рідному для бренду японському ринку почнуться вже в цьому році. Note Aura Nismo виділяється завдяки дизайну, натхненному гоночним автомобілем Nissan Formula E. Фронтальна частина отримала спліттер Nismo червоного кольору. Автомобіль також отримав 17-дюймові диски, червоні корпуси дзеркал, червоні накладки на пороги і корму з виразним бампером.

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У салоні з'явилися нові спортивні сидіння. Крісла отримали вишитий логотип Nismo і контрастну прострочку. Note Aura Nismo приводиться в рух знайомою по "цивільному" Note гібридною силовою установкою e-Power, яка поєднує 1,2-літровий трициліндровий двигун і пару електродвигунів. Сумарно силова установка видає 134 к.с. і 300 Нм крутного моменту.

Версія Nismo отримала три нові режими роботи трансмісії. Спортивний традиційно назвали Nismo. Він забезпечує кращий відгук на педаль акселератора, в той час як "нормальний" режим і режим Eco були спеціально налаштовані для цієї моделі і забезпечують комфортніше водіння.

Nissan заявляє, що унікальний зовнішній вигляд Note Aura Nismo також додає притискну силу, що призводить до підвищення стійкості на високих швидкостях. Автомобіль обладнаний більш жорсткою підвіскою, яка повинна підвищувати курсову стійкість на високій швидкості. Ціна на новинку буде оголошена ближче до старту продажів.

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