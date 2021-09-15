Показали нову Toyota RAV4 Adventure: які зміни чекають RAV4 2022 року

Спеціальна "позашляхова" версія Toyota RAV4 Adventure показує, які зміни чекають оновлений RAV4 2022 року. З початку наступного року її планують продавати в Європі, а значить є великий шанс, що й в Україні.

Покупцям популярного кросовера Toyota RAV4 нового (п'ятого) покоління в США та Японії версія Adventure пропонувалася спочатку. На початку 2022 року її планують додати і в європейську лінійку. Компанія Toyota позиціонує Adventure як "позашляхову" версію популярного кросовера.

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[ + – ] Передня частина такого RAV4 почала виглядати помітно агресивніше за рахунок нового дизайну бампера та решітки радіатора Фото: Toyota

Решітка радіатора повністю чорного кольору та з двома горизонтальними ламелями, на яких розташована емблема. Доповнюють образ темні окантовки протитуманних фар і нове двоколірне забарвлення — основний темно-зелений колір Urban Khaki, а дах, передні стійки кузова і задній спойлер сірого кольору Dynamic.

Крім цього, новий екстер'єр хизується ширшими накладками на колісних арках і чорними 19-дюймовими колісними дисками нового дизайну. Такі диски, світлодіодні фари з вбудованими смужками ходових вогнів і більш компактні світлодіодні протитуманні фари в майбутньому отримають всі оновлені Toyota RAV4 2022 модельного року.

[ + – ] В інтер'єрі Adventure оновлення не так помітні, як в екстер'єрі Фото: Toyota

А в їхньому інтер'єрі з'являться:

нове підсвічування салону;

зарядний порт USB-C;

електропривід не тільки водійського, а й пасажирського сидіння.

Крім цих нововведень, інтер'єр Toyota RAV4 Adventure відрізняє ще й оригінальна оббивка сидінь.

[ + – ] Інтер'єр Toyota RAV4 Adventure відрізняє оригінальна оббивка сидінь Фото: Toyota

Версія Adventure базується на повнопривідній гібридній модифікації Toyota RAV4 з додатковим електродвигуном на задню вісь. Пікова потужність цієї системи складає 222 к. с.

Ціна такої Toyota RAV4 в Україні починається з 1 140 030 грн. Скільки він коштуватиме у виконанні Adventure ми дізнаємося з початком продажів. В Європі вони заплановані на перший квартал 2022 року.

[ + – ] Версія Adventure базується на повнопривідній гібридній модифікації Toyota RAV4 Фото: Toyota

Раніше Фокус писав, що в Україні почався прийом замовлень на ще один новий кросовер Toyota — Yaris Cross за ціною від 556 528 гривень.

Не дрімають і конкуренти Toyota RAV4 2022 року. Наприклад, уже офіційно показали нову Mazda CX-5 2022 модельного року.