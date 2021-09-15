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Показали нову Toyota RAV4 Adventure: які зміни чекають RAV4 2022 року

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новий дизайн Toyota RAV4, оновлений кросовер Toyota RAV4 2022, екстер'єр Toyota RAV4 2022 Adventure
Фото: Toyota | Для нової Toyota RAV4 2022 Adventure запропоноване двоколірне забарвлення

Спеціальна "позашляхова" версія Toyota RAV4 Adventure показує, які зміни чекають оновлений RAV4 2022 року. З початку наступного року її планують продавати в Європі, а значить є великий шанс, що й в Україні.

Покупцям популярного кросовера Toyota RAV4 нового (п'ятого) покоління в США та Японії версія Adventure пропонувалася спочатку. На початку 2022 року її планують додати і в європейську лінійку. Компанія Toyota позиціонує Adventure як "позашляхову" версію популярного кросовера.

оновлена зовнішність Toyota RAV4 2022, новий бампер, нові грати радіатора, нові фари
Передня частина такого RAV4 почала виглядати помітно агресивніше за рахунок нового дизайну бампера та решітки радіатора
Фото: Toyota

Решітка радіатора повністю чорного кольору та з двома горизонтальними ламелями, на яких розташована емблема. Доповнюють образ темні окантовки протитуманних фар і нове двоколірне забарвлення — основний темно-зелений колір Urban Khaki, а дах, передні стійки кузова і задній спойлер сірого кольору Dynamic.

Крім цього, новий екстер'єр хизується ширшими накладками на колісних арках і чорними 19-дюймовими колісними дисками нового дизайну. Такі диски, світлодіодні фари з вбудованими смужками ходових вогнів і більш компактні світлодіодні протитуманні фари в майбутньому отримають всі оновлені Toyota RAV4 2022 модельного року.

інтер'єр Toyota RAV4 Adventure, салон, передня панель
В інтер'єрі Adventure оновлення не так помітні, як в екстер'єрі
Фото: Toyota

А в їхньому інтер'єрі з'являться:

  • нове підсвічування салону;
  • зарядний порт USB-C;
  • електропривід не тільки водійського, а й пасажирського сидіння.

Крім цих нововведень, інтер'єр Toyota RAV4 Adventure відрізняє ще й оригінальна оббивка сидінь.

інтер'єр Toyota RAV4 Adventure, салон, передні сидіння
Інтер'єр Toyota RAV4 Adventure відрізняє оригінальна оббивка сидінь
Фото: Toyota

Версія Adventure базується на повнопривідній гібридній модифікації Toyota RAV4 з додатковим електродвигуном на задню вісь. Пікова потужність цієї системи складає 222 к. с.

Ціна такої Toyota RAV4 в Україні починається з 1 140 030 грн. Скільки він коштуватиме у виконанні Adventure ми дізнаємося з початком продажів. В Європі вони заплановані на перший квартал 2022 року.

новий дизайн Toyota RAV4, оновлений кросовер Toyota RAV4 2022, екстер'єр Toyota RAV4 2022 Adventure
Версія Adventure базується на повнопривідній гібридній модифікації Toyota RAV4
Фото: Toyota

Раніше Фокус писав, що в Україні почався прийом замовлень на ще один новий кросовер Toyota — Yaris Cross за ціною від 556 528 гривень.

Не дрімають і конкуренти Toyota RAV4 2022 року. Наприклад, уже офіційно показали нову Mazda CX-5 2022 модельного року.