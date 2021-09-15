Нову Mazda CX-5 2022 показали офіційно: ось що змінилося насправді

Нова Mazda CX-5 2022 модельного року розсекречена на офіційних фото. Популярний в Україні кросовер буде виключно 4х4, переніс технічні зміни і надійде в продаж із зими.

Не так давно Фокус показував відмінності Мазда СХ-5 2022 модельного року, ґрунтуючись на фотографіях не кращої якості з Японії. Й ось "шпигунським іграм" настав кінець — тепер ми можемо не просто показати офіційно нову зовнішність Mazda CX-5, але й розкрити технічні подробиці.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Фари кросовера стали виразнішими на вигляд та отримали L-образні світлодіодні ходові вогні денного світла Фото: Mazda

Дизайн Mazda CX-5 сильно не змінився — у кросовера новий тривимірний візерунок решітки радіатора, оновлені бампери, а фари та ліхтарі стали виразнішими на вигляд. Стандартними тепер є 19-дюймові легкосплавні диски.

У салоні з'явився великий 10,25-дюймовий дисплей мультимедійної системи і встановлені нові передні сидіння. Крім того, розширений перелік варіантів внутрішньої обробки, причому в найдорожчій версії використані шкіра Nappa і дерево.

[ + – ] Mazda CX-5 отримала нові сидіння і збільшений дисплей мультимедіа з більш сучасною графікою і новітню інформаційно-розважальну систему Фото: Mazda

Як і раніше, кросовер Mazda в більшості країн оснащують бензиновими двигунами об'ємом 2,0 л (150 к. с.) і 2,5 л (194 к. с.), а на північноамериканському ринку запропонований і 2,5-літровий 250 сильний турбомотор.

Інженери японської марки також допрацювали 6-ступінчасту автоматичну КПП і переналаштували підвіску для більш комфортабельної їзди.

[ + – ] Відтепер усі Mazda CX-5 — повнопривідні Фото: Mazda

До речі, відтепер Mazda CX-5 (а також інші кросовери марки) будуть виключно повнопривідними — від версій з переднім приводом вирішили відмовитися.

Нещодавно Фокус розповідав, яким буде один із головних конкурентів Mazda CX-5 2022 — Kia Sportage 2022 року у версії для України.