Представлений європейський Kia Sportage 2022: чим відрізняється версія для України

Компанія Kia презентувала європейську версію свого кросовера Sportage 2022 модельного року з більш коротким кузовом. Саме такі машини приїдуть і в Україну.

Головні відмінності європейського кросовера Kia Sportage 2022 року від глобального, це більш компактні габарити, злегка змінений дизайн, а також широка лінійка силових агрегатів, що включає і гібридні.

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[ + – ] Головні відмінності європейського кросовера Kia Sportage 2022 року — більш компактні габарити Фото: Kia

Як відрізняються розміри європейського Kia Sportage:

Довжина — 4515 мм (-145 мм)

Ширина — 1865 мм

Висота — 1645 (-15 мм)

Колісна база — 2680 мм (-75 мм)

Зовні модель для європейського ринку, від показаної раніше "глобальної" відрізняється дизайном передньої частини — іншим оформленням переднього бампера і решітки радіатора. Крім цього, Кіа Спортейдж, який з'явиться в Україні, відрізняється відсутністю віконець у задніх стійках кузова, більш коротким заднім звисом і колісними дисками в 6 нових варіантах дизайну.

[ + – ] Малюнок "сот" решітки радіатора європейської версії відрізняється Фото: Kia [ + – ] Серед відмінностей європейського Kia Sportage 2022 року — колісні диски Фото: Kia [ + – ] Без віконець у задніх стійках кузова і з коротким звисом — європейський Kia Sportage 2022 року Фото: Kia

До речі, ви можете порівняти, чим відрізняється дизайн "глобального" Kia Sportage 2022 модельного року.

Виходячи з нових габаритів, європейський Sportage нового покоління пропонує трохи менше простору в ногах пасажирів заднього ряду і над головою. А багажник кросовера зменшився на 46 літрів. Хоча, при повністю складеному задньому ряді, обсяг відсіку становить значні 1780 літрів.

[ + – ] Місця на другому ряду в європейському Кіа Спортейдж буде менше Фото: Kia [ + – ] Обсяг багажника європейського Кіа Спортейдж зменшився на 46 літрів Фото: Kia

Оснащення нового кросовера включає мультимедійну систему з 12,3-дюймовим сенсорним вигнутим екраном і рідкокристалічний дисплей цифрової приладової панелі аналогічного розміру. Також новий Kia Sportage буде мати максимальну кількість систем допомоги водієві і безпеки.

[ + – ] Оснащення нового кросовера включає мультимедійну систему з 12,3-дюймовим сенсорним вигнутим екраном і рідкокристалічний дисплей цифрової приладової панелі Фото: Kia

Якщо раніше ми повідомляли, що на старті продажів Kia Sportage обійдеться без гібридних версій, то для європейського і, відповідно, українського ринків, вони запропоновані будуть.

Силовий агрегат версії PHEV з 1,6-літровим бензиновим турбомотором T-GDI, додатковим електромотором потужністю 90 к.с. і літій-іонним акумулятором на 13,8 кВт ∙ год розвиває сумарну потужність 265 к.с., А у версії з 60-сильним акумулятором — 230 к.с. Варіант з "м'яким" гібридом побудований на основі аналогічного бензинового мотора, але залежно від версії видає 147 к.с. або 177 к.с.

[ + – ] Гібридна силова установка нового Kia Sportage 2022 року на основі 1,6-літрового бензинового турбомотора T-GDI Фото: Kia

Крім цього, Kia Sportage нового покоління для європейського ринку буде доступний з 1,6-літровим дизельним мотором потужністю 115 к.с. і 136 к.с., у парі з 7-ступеневою коробкою передач з подвійним зчепленням.

Прем'єра кросовера відбудеться в рамках автосалону в Мюнхені, який пройде з 7 по 12 вересня. Які варіанти нового Sportage будуть доступні в Україні і за якою ціною, ми розповімо ближче до старту продажів. А поки подивіться, як приблизно виглядає салон найдешевшого Kia Sportage 2022 року.