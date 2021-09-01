Представлений європейський Kia Sportage 2022: чим відрізняється версія для України
Компанія Kia презентувала європейську версію свого кросовера Sportage 2022 модельного року з більш коротким кузовом. Саме такі машини приїдуть і в Україну.
Головні відмінності європейського кросовера Kia Sportage 2022 року від глобального, це більш компактні габарити, злегка змінений дизайн, а також широка лінійка силових агрегатів, що включає і гібридні.
Як відрізняються розміри європейського Kia Sportage:
- Довжина — 4515 мм (-145 мм)
- Ширина — 1865 мм
- Висота — 1645 (-15 мм)
- Колісна база — 2680 мм (-75 мм)
Зовні модель для європейського ринку, від показаної раніше "глобальної" відрізняється дизайном передньої частини — іншим оформленням переднього бампера і решітки радіатора. Крім цього, Кіа Спортейдж, який з'явиться в Україні, відрізняється відсутністю віконець у задніх стійках кузова, більш коротким заднім звисом і колісними дисками в 6 нових варіантах дизайну.
До речі, ви можете порівняти, чим відрізняється дизайн "глобального" Kia Sportage 2022 модельного року.
Виходячи з нових габаритів, європейський Sportage нового покоління пропонує трохи менше простору в ногах пасажирів заднього ряду і над головою. А багажник кросовера зменшився на 46 літрів. Хоча, при повністю складеному задньому ряді, обсяг відсіку становить значні 1780 літрів.
Оснащення нового кросовера включає мультимедійну систему з 12,3-дюймовим сенсорним вигнутим екраном і рідкокристалічний дисплей цифрової приладової панелі аналогічного розміру. Також новий Kia Sportage буде мати максимальну кількість систем допомоги водієві і безпеки.
Якщо раніше ми повідомляли, що на старті продажів Kia Sportage обійдеться без гібридних версій, то для європейського і, відповідно, українського ринків, вони запропоновані будуть.
Силовий агрегат версії PHEV з 1,6-літровим бензиновим турбомотором T-GDI, додатковим електромотором потужністю 90 к.с. і літій-іонним акумулятором на 13,8 кВт ∙ год розвиває сумарну потужність 265 к.с., А у версії з 60-сильним акумулятором — 230 к.с. Варіант з "м'яким" гібридом побудований на основі аналогічного бензинового мотора, але залежно від версії видає 147 к.с. або 177 к.с.
Крім цього, Kia Sportage нового покоління для європейського ринку буде доступний з 1,6-літровим дизельним мотором потужністю 115 к.с. і 136 к.с., у парі з 7-ступеневою коробкою передач з подвійним зчепленням.
Прем'єра кросовера відбудеться в рамках автосалону в Мюнхені, який пройде з 7 по 12 вересня. Які варіанти нового Sportage будуть доступні в Україні і за якою ціною, ми розповімо ближче до старту продажів. А поки подивіться, як приблизно виглядає салон найдешевшого Kia Sportage 2022 року.