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Представлений європейський Kia Sportage 2022: чим відрізняється версія для України

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Kia Sportage 2022 року, новий кросовер, новий дизайн, розміри і мотори
Фото: Kia | Kia презентувала європейську версію свого кросовера Sportage

Компанія Kia презентувала європейську версію свого кросовера Sportage 2022 модельного року з більш коротким кузовом. Саме такі машини приїдуть і в Україну.

Головні відмінності європейського кросовера Kia Sportage 2022 року від глобального, це більш компактні габарити, злегка змінений дизайн, а також широка лінійка силових агрегатів, що включає і гібридні.

Новий Kia Sportage 2022 року, вид ззаду і збоку
Головні відмінності європейського кросовера Kia Sportage 2022 року — більш компактні габарити
Фото: Kia

Як відрізняються розміри європейського Kia Sportage:

  • Довжина — 4515 мм (-145 мм)
  • Ширина — 1865 мм
  • Висота — 1645 (-15 мм)
  • Колісна база — 2680 мм (-75 мм)

Зовні модель для європейського ринку, від показаної раніше "глобальної" відрізняється дизайном передньої частини — іншим оформленням переднього бампера і решітки радіатора. Крім цього, Кіа Спортейдж, який з'явиться в Україні, відрізняється відсутністю віконець у задніх стійках кузова, більш коротким заднім звисом і колісними дисками в 6 нових варіантах дизайну.

Малюнок "сот" решітки радіатора європейської версії відрізняється
Малюнок "сот" решітки радіатора європейської версії відрізняється
Фото: Kia
Серед відмінностей європейського Kia Sportage 2022 року — колісні диски
Серед відмінностей європейського Kia Sportage 2022 року — колісні диски
Фото: Kia
Без віконець у задніх стійках кузова і з коротким звисом — європейський Kia Sportage 2022 року
Без віконець у задніх стійках кузова і з коротким звисом — європейський Kia Sportage 2022 року
Фото: Kia
Малюнок "сот" решітки радіатора європейської версії відрізняється
Серед відмінностей європейського Kia Sportage 2022 року — колісні диски
Без віконець у задніх стійках кузова і з коротким звисом — європейський Kia Sportage 2022 року

До речі, ви можете порівняти, чим відрізняється дизайн "глобального" Kia Sportage 2022 модельного року.

Виходячи з нових габаритів, європейський Sportage нового покоління пропонує трохи менше простору в ногах пасажирів заднього ряду і над головою. А багажник кросовера зменшився на 46 літрів. Хоча, при повністю складеному задньому ряді, обсяг відсіку становить значні 1780 літрів.

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Місця на другому ряду в європейському Кіа Спортейдж буде менше
Фото: Kia
Kia Sportage, багажник, складений задній ряд
Обсяг багажника європейського Кіа Спортейдж зменшився на 46 літрів
Фото: Kia

Оснащення нового кросовера включає мультимедійну систему з 12,3-дюймовим сенсорним вигнутим екраном і рідкокристалічний дисплей цифрової приладової панелі аналогічного розміру. Також новий Kia Sportage буде мати максимальну кількість систем допомоги водієві і безпеки.

інтереьера Kia Sportage 2022 року, салон, мультимедіа
Оснащення нового кросовера включає мультимедійну систему з 12,3-дюймовим сенсорним вигнутим екраном і рідкокристалічний дисплей цифрової приладової панелі
Фото: Kia

Якщо раніше ми повідомляли, що на старті продажів Kia Sportage обійдеться без гібридних версій, то для європейського і, відповідно, українського ринків, вони запропоновані будуть.

Силовий агрегат версії PHEV з 1,6-літровим бензиновим турбомотором T-GDI, додатковим електромотором потужністю 90 к.с. і літій-іонним акумулятором на 13,8 кВт ∙ год розвиває сумарну потужність 265 к.с., А у версії з 60-сильним акумулятором — 230 к.с. Варіант з "м'яким" гібридом побудований на основі аналогічного бензинового мотора, але залежно від версії видає 147 к.с. або 177 к.с.

Силовий агрегат PHEV, гібридна силова установка
Гібридна силова установка нового Kia Sportage 2022 року на основі 1,6-літрового бензинового турбомотора T-GDI
Фото: Kia

Крім цього, Kia Sportage нового покоління для європейського ринку буде доступний з 1,6-літровим дизельним мотором потужністю 115 к.с. і 136 к.с., у парі з 7-ступеневою коробкою передач з подвійним зчепленням.

Прем'єра кросовера відбудеться в рамках автосалону в Мюнхені, який пройде з 7 по 12 вересня. Які варіанти нового Sportage будуть доступні в Україні і за якою ціною, ми розповімо ближче до старту продажів. А поки подивіться, як приблизно виглядає салон найдешевшого Kia Sportage 2022 року.