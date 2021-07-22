Kia показала салон найдешевшого Sportage 2022

Забудьте про цифрові прилади і великі сенсорні екрани — так можна описати інтер'єр базової комплектації кросовера.

Кросовер Kia Sportage пʼятого покоління починає хід по планеті, стартувавши з домашнього ринку в Південній Кореї. Продажі новинки там вже почалися, а днями компанія розповсюдила свіжу партію знімків кросовера, що дало шанувальникам моделі побачити, яким буде найдешевший Sportage 2022.

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Раніше розповідаючи про комплектації і характеристики нового Kia Sportage, ми зробили акцент на розкішному інтерʼєрі новинки. Серед його родзинок — величезна скляна панель, під якою розташовані цифрові дисплеї приладової панелі та медіасистеми. Діагональ кожного — 12,3 дюймів.

Однак під час вибору базової комплектації всього цього покупець буде позбавлений. Те, що замість цифрової "приборки" такий автомобіль отримав аналогові цифрові шкали, зрозуміло і можна пояснити бажанням знизити стартову ціну.

А ось замість екрану мультимедіа буде… Ні, не дисплей трохи менший, як можна було б подумати. "Музика" базового Sportage — це простенька магнітола, як на початку 2000-х років. А крихітний і до того ж монохромний дисплей магнітоли взагалі здасться справжнім порталом у минуле.

При цьому такий Sporgate у Південній Кореї коштує приблизно 22 тисячі доларів.

[ + – ] А так виглядає салон топверсії Sportage. Як то кажуть, відчуйте різницю...

Нагадаємо, на старті продажів новий Kia Sportage на південнокорейському ринку запропонований з двома класичними ДВЗ — 180-сильною "четвіркою" 1.6 T-GDI з турбонаддувом і 186-сильним турбодизелем 2.0R. Трансмісії — шестиступінчаста "механіка" або семиступінчастий преселектіний "робот" для бензинового мотора і восьмиступінчастою "автомат" для дизеля.

Раніше Фокус повідомляв, що Kia оприлюднила план виведення на ринок електрокросовера EV6. Базовий задньопривідний Kia EV6 буде оснащуватися 167-сильним електромотором і батареєю на 58 кВт∙год, а очолить лінійку повнопривідна версія EV6 GT потужністю 576 к. с.