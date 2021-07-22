Kia показала салон самого дешевого Sportage 2022

Забудьте о цифровых приборах и больших сенсорных экранах — так можно описать интерьер базовой комплектации кроссовера.

Кроссовер Kia Sportage пятого поколения начинает шествие по планете, стартовав с домашнего рынка в Южной Корее. Продажи новинки там уже начались, а на днях компания распространила свежую партию снимков кроссовера, что дало поклонникам модели увидеть, каким будет самый дешевый Sportage 2022.

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Ранее рассказывая о комплектациях и характеристиках нового Kia Sportage, мы сделали акцент на роскошном интерьере новинки. Среди его изюминок — огромная стеклянная панель, под которой расположены цифровые дисплеи приборной панели и медиасистемы. Диагональ каждого — 12,3 дюйма.

Однако при выборе базовой комплектации всего этого покупатель будет лишен. То, что вместо цифровой "приборки" такой автомобиль получил аналоговые цифровые шкалы, понятно и объяснимо желанием снизить стартовую цену.

А вот вместо экрана мультимедиа будет… Нет, не дисплей поменьше, как можно было бы подумать. "Музыка" базового Sportage — это простенькая магнитола, как в начале 2000-годов. А крохотный и вдобавок монохромный дисплей магнитолы и вовсе покажется настоящим порталом в прошлое.

При этом такой Sporgate в Южной Корее стоит около 22 тысяч долларов.

[ + – ] А так выглядит салон топ-версии Sportage. Как говорится, почувствуйте разницу...

Напомним, на старте продаж новый Kia Sportage на южнокорейском рынке предложен с двумя классическими ДВС — 180-сильной "четверкой" 1.6 T-GDI с турбонаддувом и 186-сильным турбодизелем 2.0R. Трансмиссии — шестиступенчатая "механика" или семиступенчатый преселектиный "робот" для бензинового мотора и восьмиступенчатый "автомат" для дизеля.

Ранее Фокус сообщал, что Kia обнародовала план вывода на рынок электрокроссовера EV6. Базовый заднеприводный Kia EV6 будет оснащаться 167-сильным электромотором и батареей на 58 кВт∙ч, а возглавит линейку полноприводная версия EV6 GT мощностью 576 л.с.