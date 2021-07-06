Без гибридных версий. Для нового Kia Sportage объявлены характеристики на старте продаж

Продажи автомобиля стартовали в Южной Корее, благодаря чему наконец стали известны технические особенности новинки.

Для домашнего рынка на старте продаж нового Sportage заявлены два классических ДВС: это 180-сильная "четверка" 1.6 T-GDI с турбонаддувом и 186-сильный турбодизель 2.0R. Для бензинового мотора предложены шестиступенчатая "механика" или семиступенчатый преселектиный "робот", а для дизельного — безальтернативный восьмиступенчатый "автомат".

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Для Европы, где Sportage появится чуть позже, также будут предложены две гибридные версии. Также в глобальной моторной гамме нового кроссовера заявлены атмосферники и другие дизельные агрегаты.

Кроме информации по силовым установкам компания обнародовала габаритные размеры. Аналогично соплатформенному Hyundai Tucson у нового Sportage будет две версии с разной колесной базой. Короткобазная модификация предназначена главным образом для Европы, длиннобазная — для США, Китая и некоторых других рынков.

Со сменой поколений Kia Sportage раздался в габаритах по всех направлениях. а в цифрах это выглядит следующим образом: колесная база увеличилась на 85 мм (до 2755 мм), длина — на 175 мм (до 4660 мм), ширина — на 10 мм (до 1865 мм), высота — на 25 мм (до 1660 мм).

Базовый Sportage получил аналоговую приборную панель с обычными шкалами и 4,2-дюймовым экраном бортового компьютера, а "музыкаа" — простенький радиоприемник с монохромным дисплеем. На ступеньку выше — вариант с такой же приборкой и отдельным 8-дюймовым тачскрином мультиедийной системы. А у самых дорогих версий — роскошная стеклянная панель, под которой располагаются цифровые ЖК-дисплеи приборной панели и медиасистемы диагональю 12,3 дюйма каждый.

[ + – ] Интерьер топ-версии Kia Sportage

В Корее в стандартное оснащение входят светодиодные фары, а матричные — за доплату. Колесам могут быть диаметром 17, 18 или 19 дюймов. Также в гамме есть два особых пакета X-Line и GT-Line — с внедорожным и спортивным уклоном соответственно.

На домашнем рынке в Южной Корее прием заказов на Kia Sportage нового поколения уже стартовал, цены варьируется от 22 тысяч до 32 тысяч долларов в зависимости от мотора и оснащения. Старт продажам будет дан в августе. На других рынках, включая Украину, автомобиль дебютирует позже.

Ранее Фокус сообщал, что электрический кроссовер Kia EV6 собрал 21 тысячу заявок в первый день приема заказов. Базовый EV6 с задним приводом будет оснащаться 167-сильным электромотором и батареей на 58 кВт∙ч, а на вершине линейки — 576-сильная версия EV6 GT с разгон до 100 км/ч за 3,5 секунды.