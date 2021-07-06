Без гібридних версій. Для нового Kia Sportage оголошено характеристики на старті продажів

Продажі автомобіля стартували в Південній Кореї, завдяки чому нарешті стали відомі технічні особливості новинки.

Для домашнього ринку на старті продажів нового Sportage заявлені два класичних ДВЗ: це 180-сильна "четвірка" 1.6 T-GDI з турбонаддувом і 186-сильний турбодизель 2.0R. Для бензинового мотора запропоновані шестиступенева "механіка" або семиступеневий преселектиний "робот", а для дизельного — безальтернативний восьмиступеневий "автомат".

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Для Європи, де Sportage з'явиться трохи пізніше, також будуть запропоновані дві гібридні версії. Також у глобальній моторній гамі нового кросоверу заявлені атмосферники й інші дизельні агрегати.

Крім інформації щодо силових установок, компанія оприлюднила габаритні розміри. Аналогічно до співплатформенних Hyundai Tucson у нового Sportage буде дві версії з різною колісною базою. Короткобазна модифікація призначена головним чином для Європи, довгобазна — для США, Китаю і деяких інших ринків.

Зі зміною поколінь Kia Sportage пролунав у габаритах по всіх напрямках, а в цифрах це виглядає таким чином: колісна база збільшилася на 85 мм (до 2755 мм), довжина — на 175 мм (до 4660 мм), ширина — на 10 мм (до 1865 мм), висота — на 25 мм (до 1660 мм).

Базовий Sportage отримав аналогову приладову панель зі звичайними шкалами і 4,2-дюймовим екраном бортового комп'ютера, а "музика" — простенький радіоприймач з монохромним дисплеєм. На сходинку вище — варіант з такою ж приборкою й окремим 8-дюймовим тачскріном мультимедійної системи. А в найдорожчих версіях — розкішна скляна панель, під якою розташовуються цифрові РК-дисплеї приладової панелі і медіасистеми діагоналлю 12,3 дюймів кожен.

[ + – ] Інтер'єр топ-версії Kia Sportage

У Кореї в стандартне оснащення входять світлодіодні фари, а матричні — за доплату. Колесам можуть бути діаметром 17, 18 або 19 дюймів. Також у гаммі є два особливих пакети X-Line і GT-Line — з позашляховим і спортивним ухилом відповідно.

На домашньому ринку в Південній Кореї прийом замовлень на Kia Sportage нового покоління вже стартував, ціни варіюється від 22 тисяч до 32 тисяч доларів залежно від мотора та оснащення. Старт продажів буде в серпні. На інших ринках, включаючи Україну, автомобіль дебютує пізніше.

Раніше Фокус повідомляв, що електричний кросовер Kia EV6 зібрав 21 тисячу заявок у перший день прийому замовлень. Базовий EV6 із заднім приводом буде оснащуватися 167-сильним електромотором і батареєю на 58 кВт ∙ год, а на вершині лінійки — 576-сильна версія EV6 GT з розгоном до 100 км/год за 3,5 секунди.